Новости Эстонии
11.08.2021, 14:36

Ида-Вируская центральная больница открывает новые пункты вакцинации: смотрите, какую предлагают вакцину

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Tartu vaktsineerimiskeskus
Tartu vaktsineerimiskeskus
Foto: Argo Ingver
Ида-Вируская центральная больница обнародовала новый список мест, где будут делать прививки от COVID-19 без предварительной регистрации.

Центр здоровья Силламяэ(по адресу Kajaka 9):

13.08.21 с 14.00 до 18.00

14.08.21 с 10.00 до 13.00

Вакцины: Pfizer, Moderna, Janssen

Ярвеская Гимназия (по адресу Pärna tn 47):

16.08.21 с 10.00 до 15.00

Вакцины: Pfizer, Moderna


Волостная управа Йыхви (по адресу Kooli 2):

17.08.-18.08.21 с 9.00 до 15.00

Вакцины: Pfizer, Moderna

Спортхолл Ахтме (по адресу Ahtme mnt 61):

23.08.-25.08.21 с 9.00 до 17.00

Вакцины: Pfizer, Moderna

Pfizer и Moderna подходят для людей от 12 лет, Janssen предназначен только для совершеннолетних.

При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

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