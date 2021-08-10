В Пыхья-Таллинне собирают народ на борьбу с опасными слизнями

“Лузитанский или же испанский слизень — распространенный в зеленом Пыхья-Таллинне надоедливый вредитель, докучающий садоводам. Бороться с ним надо сообща с соседями. Поэтому приглашаю местных жителей объединить силы, чтобы остановить распространение лузитанских слизней”, — сказала исполняющая обязанности старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Толока по сбору слизней начнется 12 августа в 20 часов на улице Пардилойгу, возле дома на Малева пыйк, 6. Оттуда участники толоки пойдут по зеленым участкам улиц Пардилойгу и Неэме до автобусной остановки “Неэме”.

Управа района предоставит средства для сбора слизней. Собранные слизни будут увезены в Таллиннский крематорий для небольших животных.

Управа Пыхья-Таллинна также установила специальные контейнеры для сбора слизней. Они находятся на углу улиц Копли и Каэвури, на углу улиц Неэме и Малева, а также возле ул. Хейна, 36а. Контейнеры предназначены только для сбора слизней. Просим туда не бросать мусор. В контейнер нужно опускать слизней в хорошо закрытом пакете. Стеклянная или пластиковая упаковка не подходит.

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