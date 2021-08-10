Ограничения поставили кинотеатры в тяжелое положение: возникают неприятные ситуации

"Так как требование — новое, и для коммуникации было мало времени, то, естественно, случаются неприятные ситуации. Люди звонят и просят помощи — как и что им делать, чтобы попасть в кино. Путаница как с условиями, так и с получением сертификатов и подтверждениями", — говорит программный директор комплекса Forum Cinemas Тынис Лыхмус.

"Стараемся на месте понять людей, пытаемся объяснить им, насколько возможно. Кинотеатры опять поставлены в тяжелое положение. Просим у клиентов времени и понимания. Мы не хотим оставить кого-то за дверьми, нам важно, чтобы в кинотеатрах было безопасно и они были открыты".

Людям, которые купили билеты в кинотеатры Forum Cinemas, но у них нет ковид-сертификата, возвращаются деньги за билет или предлагается возможность обменять билет на подарочный билет.

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