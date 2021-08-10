Стало известно, сколько Месси будет получать в ПСЖ

Об этом сообщают спортивные СМИ, в том числе газета L' Equipe, а также журналисты Фабрицио Романо и Мария Гарридо. Отец аргентинца Хорхе Месси подтвердил, что Лионель будет выступать за ”ПСЖ”.

Во вторник 10 августа 34-летний Месси должен прибыть в Париж. Ему предстоит пройти медицинский осмотр и подписать необходимые документы. По данным СМИ, аргентинец будет выступать за ”ПСЖ” под 30-м номером, под которым начинал карьеру в ”Барселоне”.

Месси будет получать около €35 млн в год. При этом предусмотрена возможность продления контракта еще на два года.

5 августа ”Барселона” объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Вместе с ”Барселоной” Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка страны. Кроме того, с каталонцами Месси четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и три раза — на клубном чемпионате мира. Месси шесть раз получал ”Золотой мяч” — приз лучшему игроку года в мире.