Правительство ужесточило ограничения, но на частные мероприятия они не распространяются. Разве там проверка не нужна?

Другими словами, на частные мероприятия можно пригласить сколько угодно людей, не заботясь о том, чтобы проверять их здоровье. Что думают о таком положении фирмы-организаторы мероприятий?

Исполнительный директор компании Funrent, предоставляющий инвентарь для проведения праздников, отмечает, что определенное неравенство здесь в самом деле есть. "К себе домой на день рождения или свадьбу можно пригласить сколько угодно людей, хотя этого не может сделать ресторан или какое-то другое заведение" — констатирует Рауно Вильяранд. По его мнению, для общественных и частных мероприятий должны действовать одинаковые ограничения.

Такой же позиции придерживается и член правления фирмы ID Production. "Вирус же билет не спрашивает и везде распространяется одинаково, — говорит Кен Матсалу. Он понимает, что у правительства есть юридическое препятствие для ограничения частных мероприятий. По его словам, решение могло бы состоять в том, чтобы действовало общее ограничение на число собирающихся вместе людей в зависимости от площади закрытых помещений или территории под открытым небом.

"Я считаю, что совершенно нормальная норма, когда на мероприятие пропускаются только проверенные люди", — говорит Матсалу. По словам руководителя ID Production, он не согласен оказывать услуги, если организаторы мероприятия не обеспечат всем участникам проверку инфекционной безопасности.

Один из руководителей компании Jolos Мартин Рауам не видит проблемы в том, что в отношении частных мероприятий ограничения не введены. По его словам, корпоративы проверяют очень профессионально, и правила на них зачастую жестче, чем установленные правительством.

"Мы осуществляли контроль на большинстве мероприятий и до введения на этой неделе ограничений, — заверяет Рауам. — Мероприятия без контроля безопасности организовываться не должны, это должно быть очевидно всем и без приказа правительства".

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.