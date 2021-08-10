10.08.2021, 14:33
В России ФБК внесли в список экстремистов и террористов(8)
Foto: REUTERS/Shamil Zhumatov/Scanpix
Росфинмониторинг включил Фонд борьбы с коррупцией в ”перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму”.
Это произошло через четыре дня после того, как Минюст внес ФБК и ”Штабы Навального” в список запрещенных организаций.
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