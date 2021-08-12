Экономика
12.08.2021, 13:41

3 совета как упростить работу, если вы на даче

 
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Месяц отпусков июль, может быть, и прошел, однако погода по-прежнему приятная, а лето в самом разгаре. Вполне понятно, если вы решили вместо возвращения в городской офис поработать на даче, среди яблонь и цветочных кустов. Чтобы работа ладилась независимо от устройства или места, где находится дача, воспользуйтесь нашими советами.

Планируйте свой день



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Знаете ли вы, что вы будете продуктивнее, если поделите свой рабочий день на три части:

Go Zone:
пара часов, когда никто вам не мешает, чтобы вы могли сосредоточиться на одном важном задании. Эта часть не должна длиться дольше двух часов, чтобы вы не перетрудились.

Slow Zone:
остальная часть рабочего дня, предназначенная для электронной почты, собраний и прочих текущих вопросов.

No Zone:
один или два часа рабочего дня, когда можно немного сбавить темп: позагорайте, поиграйте с детьми в бадминтон или погуляйте между ягодных кустов, лакомясь крыжовником. Если вы ненадолго отвлечетесь, ваше подсознание продолжит свободно работать, чтобы затем удивить вас новыми идеями и решениями.


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Не надейтесь на хот-спот


Подумайте, какие устройства вы используете в работе? Телефон, компьютер, планшет, может быть, даже смарт-часы? Если их больше одного, стоит заказать на них один интернет-пакет, объем которого при желании можно свободно делить. Такую возможность в Эстонии предлагает только Telia. С пакетом «Мобильный бизнес» можно заказать дополнительную SIM-карту для каждого устройства. Благодаря этому вы также избежите использования хот-спота, расходующего заряд телефона.

Тщательно продумайте, что необходимо для работы


Мы говорим не только об удобных стуле и столе, хотя они тоже крайне важны. Думайте на шаг вперед — какие устройства и приложения вы используете в повседневной работе? Например, для ноутбука стоит запастись карманным 4G-роутером, чтобы можно было легко делиться Wi-Fi. Если же говорить о приложениях, то удобно, когда всё в одном месте: календарь, электронная почта, облачное хранилище и возможность проводить онлайн-собрания. Такой вариант предлагает, например, Microsoft 365, где также можно выбирать между пакетами различного объема.

Хотя в удаленной работе для кого-то уже нет ничего нового, отдых в деревне с семьей и попытки одновременно работать могут стать настоящим испытанием. Помогут планирование дня, с которым можно будет уделять время как отдыху, так и работе; подходящие устройства и приложения, чтобы сделать работу действительно портативной; а также пакет «Мобильный бизнес», который обеспечит качественное интернет-соединение на любом устройстве в любом месте. Благодаря этим советам вы можете быть уверены, что на даче у вас получится и работать, и наслаждаться летом!