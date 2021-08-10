Футзал Южной Америки: пандемия продолжает рушить календарь

До минувшей недели среди любителей футзала ещё теплилась надежда о том, что запланированный ранее Кубок Америки все же состоится, но чиновники из КОНМЕБОЛ пошли по легкому пути и отменили ожидаемый многими турнир. Стоит отметить, что отменен и мужской, и женский турнир, а также из календаря вычеркнуты международные челленджи для детей и подростков. Причина отмены абсолютно нетривиальна для 2021 года – по мнению ассоциации, эпидемиологическая обстановка в южноамериканских странах далека от идеальной и с текущими отграничениями проведение полноценных турниров не представляется возможным. В нынешних реалиях, когда спорт почти полностью вернулся после вынужденного перерыва, невозможно с пониманием отнестись к этому решению. Даже зальные виды спорта уже возобновили или начали свои чемпионаты: в частности, бразильская футзальная лига довольно успешно проводит свои матчи, не прерывая соревнования.

Поэтому новость об отмене Кубка Америки как среди мужчин, так и среди женщин, болельщики восприняли крайне негативно. В социальных сетях КОНМЕБОЛ обвиняют в безрассудном отношении к «родственникам» большого футбола – футзалу, пляжному футболу и детско-юношескому футболу в целом. В укор ассоциации приводится тот факт, что коммерчески выгодные южноамериканские турниры по большому футболу проводятся, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения. «Ситуация выглядит так, будто ассоциации просто не хочется заниматься организацией турниров, которые не принесут им больших денег», - пишет один из болельщиков в твиттере.

Если мужской футзал ещё может как-то справиться с отменой Кубка Америки, учитывая что в сентябре состоится Чемпионат мира, и внимание всех болельщиков будет направлено на него, то для женского футзала, который и так не избалован большим количеством турниров, это, безусловно, большой удар. О детско-юношеских челленджах можно и не говорить – всем известно, как такие соревнования важны для юных спортсменов.

Южной Америке стоит поучиться у Азии, футзальная жизнь в которой практически вернулась на прежний уровень. Ярким примером этого стал недавний международный турнир Чемпионат Континента в Таиланде, в котором приняло участие сразу восемь национальных команд из разных уголков планеты. Однако пока складывается впечатление, что КОНМЕБОЛ просто не нужна дополнительная головная боль, связанная с организацией международных футзальных турниров в пост-пандемийном мире.