Как действует защищающий от коронавируса отечественный спрей для носа? Он блокирует и дельта-штамм

BioBlock — это натуральный препарат, который при четырехкратном введении дозатором вводит в носоглотку человека 80 микрограммов коровьих антител к SARS-CoV-2.

Хотя коровьих антител в этой дозе до 2000 раз меньше, чем в одном стакане питьевого молока, производитель не советует использовать спрей человеку, у которого аллергия на содержащиеся в молоке коровьи белки.

Основатель и исполнительный директор тартуской биотехнологической фирмы Icosagen Март Устав объясняет, что содержащиеся в BioBlock выделенные из молозива гипериммунизированных коров антитела содержат антитела к SARS-CoV-2, которые инактивируют этот вирус.

"Антитела не проникают в человеческий организм и не меняют работу иммунной системы, но на поверхности слизистых оболочек могут эффективно инактивировать вирус, соединяясь с шиповидным белком вируса. В какой-то степени это как мыло, которое расщепляет вирус. Спрей для носа в этом смысле не лекарство, чтобы содержащиеся в нем антитела что-то преобразовывали в организме человека", — говорит ученый.

Производитель еще не получил данных об эффективности спрея в клиническом испытании.

"Весной этого года количество новых зараженных коронавирусом сильно упало, и согласно утвержденному Этическим комитетом протоколу клинического испытания, вакцинированные люди не входили в исследуемую когорту, чью защищенность введенными со спреем для носа антителами мы эвальвировали", — объясняет Устав.

Поскольку сейчас ясно, что вакцинированные люди заражаются вирусом SARS-CoV-2, особенно его дельта-штаммом, то применение такой оговорки не обосновано.

"Наш консорциум ждет разрешения Этического комитета — изменения протокола клинического испытания, чтобы начать клиническое испытание на людях, чтобы показать защиту близких зараженных от вирусной инфекции", — подтверждает он.

Он добавляет, что Icosagen очень благодарен добровольцам, которые согласились бы участвовать в клиническом испытании, если близкоконтактный заражен, чтобы увидеть, помогает ли использование спрея людям защититься от вируса. "Мы не видим другой возможности для окончательного доказательства, что такое образование барьера антителами в носоглотке человека реально препятствует проникновению вируса в организм!"