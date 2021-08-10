Мужчина постарше и более молодая женщина — как не отстать в постели?

После того, как развеется любовный туман, на первый план выходят жизненные темы, которые создают разногласия и эмоциональное отдаление в паре. В то время когда друзья молодой жены делятся в социальной сетях селфи со спортивных состязаний и с новорожденными, она может сидеть у больничной кровати пожилого мужа. Темы беседы друзей и членов семьи мужчины и социальные нормы могут сильно отличаться от привычных для женщины. Мужчина постарше может оказаться физически не в такой форме, как друзья женщины. Различия, как правило, проявляются тогда, когда женщина достигла 30 лет. Рядом с моложавыми и трендовыми друзьями женщины ее некогда Супермен кажется простым или даже стариком.

В начале все кажется таким правильным, будто вы созданы друг для друга. Но статистика бросает парам с большой разницей в возрасте более мощные вызовы. Уже с 5-летней разницей в возрасте вероятность разводов составляет 18 %. У пар одного возраста этот показатель — лишь 3 %. На портале встреч Zoosk.com из 40 миллионов пользователей почти 13 % мужчин ищут отношений с женщиной лет на 10 моложе. Если мужчина старше женщины на 10 лет, то вероятность несостоявшихся отношений составляет 39 %, при 20-летней разнице уже 95 %. Они счастливо прожили до конца своей жизни — такой сценарий, конечно, возможен, если сильно над этим поработать.

Оценочно лишь 10 % женщин преследуют финансовую сторону. Остальные 90 % ищут чего-то другого. Мужчина постарше под ручку — это не знак сексуализации своего отца. Мужчина постарше олицетворяет жизненный опыт и доверие. Он уже сбросил свои рога и способен предложить молодой женщине эмоциональную поддержку. Oprah провела исследование, чтобы выяснить, сколько женщин в своей жизни были в отношениях с мужчинами старше на 10+ лет. Аж 73 % ответивших имели любовные отношения с мужчиной постарше. Пары с большой разницей в возрасте, такие как Джордж и Амалб Клуни или Майкл Дуглас и Кэтрин-Зета Джонс, поддерживают положительное общественное мнение, что возраст это лишь цифра, и на любовь это не влияет. Но тем не менее большая разница в возрасте несет свои вызовы, и, как правило, именно в вопросах секса.

А лучше ли секс с возрастным мужчиной?

У мужчины постарше достаточного много опыта, и он знает, что в постели для нее и для многих предыдущих работало, а что нет?! В отличие от молодого мужчины опытный господин не станет бросаться к испытаниям чего-то нового и воплощать в жизнь ее самые дикие фантазии. Но это не означает, что секс с возрастным мужчиной — это скучно. Наоборот, может быть бесподобно интимным.

С годами тело и гормоны мужчины и женщины меняются. Женщины достигают сексуального пика к 30-40 годам. У мужчин в том же возрасте либидо ступенчатое и наблюдается спад сексуальной способности. В отношениях, где разница в возрасте большая, редко случается, что мужчина поменяет свою и так молодую жену на более новый экземпляр. Как правило, это женщина бросает своего более старого мужа ради более молодого. Мужчине постарше все же чего-то не хватает.

Эрекция, ау, ты где?

Нарушения эрекции не затрагивают лишь единицы. Счастливы те, у кого нарушения эрекции носят более легкий характер. С возрастом организм мужчины вырабатывает все меньше тестостерона, и возникновение эрекции или ее удержание становятся все сложнее. Утренняя эрекция гостит все реже, и прежде имевшая место мощь исчезает. Сексуальное влечение — это баланс между ментальным и физическим благополучием. Стресс и тревога препятствуют эрекции так же, как сопутствующие возрасту физические изменения. Если нарушение эрекции имеет место лишь время от времени, в этом ничего страшного нет, и капсулы природной эрекции помогут вынести каштаны из огня. Но если это все более усугубляющаяся проблема, настало время обратиться к врачу.

Что нужно сделать, чтобы молодая женщина оставалась удовлетворенной в постели?

Зачастую мужчины думают о сексе как об оргазме. Когда мы стареем, нам требуется для возбуждения больше времени и физической близости. В 20 лет активность нашего либидо очень высока, и желание секса как бы все время присутствует. К 50 годам все меняется, доминирует реактивное либидо. Для возникновения возбуждения нам нужны глаза и соблазнительная любимая. Просто думать о сексе — уже недостаточно. Мужчины пенсионного возраста и на много лет моложе своей женщины считают мастурбацию конкурирующей деятельностью. Но у мастурбирования оказывается противоположное действие, и оно поднимает наше т.н. активное желание секса, а через это наслаждаемся больше и различными забавами со своей любимой. Лучшая рекомендация для пар с большой разницей в возрасте — это расширить свои познания о сексе. Секс — это не только достижение оргазма вместе с партнером. Также при длительных и устойчивых отношениях следует испытать различные способы, такие как — у мужчин стимуляцию предстательной железы, у женщин клиторальный массаж. Немаловажна мастурбация и в одиночку.

Окончание дня заключается не в разнице в возрасте, а в том, сколько было вложено друг в друга. Большой разнице в возрасте сопутствует больше стереотипных вызовов, но с ними можно справиться, если честно и открыто делится своими страхами и чувствами.

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