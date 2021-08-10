В вакцинационном автобусе в Ласнамяэ уже сделано более 2400 прививок(6)
”Мы непременно хотим, чтобы как можно больше жителей Ласнамяэ, не сделавших до сих пор прививку, воспользовались возможностью вакцинироваться вблизи от дома. Сейчас мы видим, что у людей большой интерес к вакцинационному автобусу и количество сделанных за день прививок исчисляется сотнями. Благодарю всех, кто уже привился и, конечно, сотрудников вакцинационного автобуса”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Вакцинационный автобус в Ласнамяэ работает в сотрудничестве с медицинским центром Qvalitas. Центр сотрудничает с Больничной кассой и Департаментом здоровья, работа в вакцинационном автобусе ведется с имеющимися вакцинами Janssen и Pfizer-BioNTech Comirnaty.
Опираясь на имеющийся опыт, центр Qvalitas предполагал, что за две недели количество вакцинированных не превысит 3000-3500 человек, но уже первые дни работы автобуса показали, что заинтересованность людей превышает эти прогнозы. К сегодняшнему дню прививки были сделаны 910 дозами вакцины Pfizer ja 1492 дозами вакцины Janssen.
С конца этой недели желающие сделать прививку в Ласнамяэ могут также выбрать вакцину Spikevax, более известную под прежним названием Moderna.
Рекомендованный интервал между двумя дозами вакцины Moderna составляет четыре недели, т.е. немного меньше, чем шесть недель в случае вакцины Pfizer. Дополнительная информация о вакцинации и самих вакцинах на сайте www.vaktsineeri.ee, по телефонам 1247 (ежедневно в 8 до 20 на эстонском, русском и английском языках) и 605 1529 (ПН.-Пт. с 8 до 17).
Работающий ежедневно вакцинационный с 4 по 19 августа объедет почти все микрорайоны Ласнамяэ. Сегодня можно вакцинироваться на парковке магазина Grossi на Паазику, 2a . Завтра, 11 августа автобус ждет всех желающих на площади за центром культуры ”Линдакиви” (Я. Коорти, 22), в четверг 12 августа на парковке торгового центра Vikerlase (Викерласе, 19) и в пятницу 13 августа у легкоатлетического холла на Пунане, 45. По будням автобус работает с 11 до 19 часов. В субботу и воскресенье автобус будет работать на променаде Паэ (Паэ, 74) с 10 до 17 и с 10 до 16 часов соответственно.
График и остановки вакцинационного автобуса в Ласнамяэ можно найти здесь.