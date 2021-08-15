Facebook отвечает разгневанной эстонской компании: мы вас не ненавидим, нам просто нужно было защитить от вас пользователей

"Я злюсь и чувствую себя беспомощным. Чувствую, что со мной поступили несправедливо, но у меня нет возможности узнать правду", — написал на прошлой неделе в Fortes Яан Круусма, глава компании 7blaze, занимающейся интернет-маркетингом.

Круусма также связался с компанией Httpool Baltics, которая представляет Facebook в Эстонии, но, по его словам, и там ему не помогли. "Я подписал с ними договор, но по этому договору я получил помощь только в решении проблем с рекламным аккаунтом", — пишет Круусма.

Глава Httpool Baltics Кертту Талвик комментирует проблему компании, называет основные причины закрытия рекламного аккаунта и подчёркивает, что в случае 7blaze было необходимо защитить пользователей от неприемлемой рекламы или целевых страниц.

По мнению Кертту Талвик, ситуации с недовольной эстонской компанией можно было бы успешно избежать, поскольку рекламные правила Facebook распространяются на всех без исключения рекламодателей на платформе и должны "восприниматься со всей серьёзностью, особенно когда на карту поставлены доходы и репутация компании".

"Важно понимать, почему Facebook может с лёгкостью закрывать некоторые рекламные аккаунты. На самом деле причина тому довольно проста — защита своих пользователей. Цель Facebook — обеспечить пользователям качественный опыт, а это неизбежно подразумевает показ рекламы, которая соответствует требованиям и является релевантной. То, что может показаться несправедливым, на самом деле делается для защиты всех нас, включая самих рекламодателей, которые играют по тем же правилам", — объясняет Талвик.

По словам Талвик, объявление может быть заблокировано по разным причинам, все они так или иначе связаны с нарушением правил рекламы или стандартов сообщества. К ним относятся, например, запрещённый или вредоносный контент в рекламе и на целевых страницах, фотографии низкого качества и грамматически некорректный текст.