Facebook отвечает разгневанной эстонской компании: мы вас не ненавидим, нам просто нужно было защитить от вас пользователей(61)
"Я злюсь и чувствую себя беспомощным. Чувствую, что со мной поступили несправедливо, но у меня нет возможности узнать правду", — написал на прошлой неделе в Fortes Яан Круусма, глава компании 7blaze, занимающейся интернет-маркетингом.
Круусма также связался с компанией Httpool Baltics, которая представляет Facebook в Эстонии, но, по его словам, и там ему не помогли. "Я подписал с ними договор, но по этому договору я получил помощь только в решении проблем с рекламным аккаунтом", — пишет Круусма.
Глава Httpool Baltics Кертту Талвик комментирует проблему компании, называет основные причины закрытия рекламного аккаунта и подчёркивает, что в случае 7blaze было необходимо защитить пользователей от неприемлемой рекламы или целевых страниц.
По мнению Кертту Талвик, ситуации с недовольной эстонской компанией можно было бы успешно избежать, поскольку рекламные правила Facebook распространяются на всех без исключения рекламодателей на платформе и должны "восприниматься со всей серьёзностью, особенно когда на карту поставлены доходы и репутация компании".
"Важно понимать, почему Facebook может с лёгкостью закрывать некоторые рекламные аккаунты. На самом деле причина тому довольно проста — защита своих пользователей. Цель Facebook — обеспечить пользователям качественный опыт, а это неизбежно подразумевает показ рекламы, которая соответствует требованиям и является релевантной. То, что может показаться несправедливым, на самом деле делается для защиты всех нас, включая самих рекламодателей, которые играют по тем же правилам", — объясняет Талвик.
По словам Талвик, объявление может быть заблокировано по разным причинам, все они так или иначе связаны с нарушением правил рекламы или стандартов сообщества. К ним относятся, например, запрещённый или вредоносный контент в рекламе и на целевых страницах, фотографии низкого качества и грамматически некорректный текст.
Однако, добавила она, Facebook не блокирует рекламный аккаунт при первой же ошибке, и важно попытаться исправить свою ошибку так, чтобы система это приняла.
"Каждая допущенная ошибка оставляет след в истории деятельности рекламодателя, и в какой-то момент это приводит к блокировке аккаунта. Однако если по истории пользователя видно, что ошибка была исправлена, аккаунт с большой вероятностью будет восстановлен", — говорит Талвик.
Глава Httpool Estonia уточняет, что, поскольку рынок рекламы постоянно меняется, Facebook тоже время от времени обновляет правила своей платформы и следит за тем, чтобы их соблюдали.
"Наша роль как представителей Facebook заключается в том, чтобы консультировать наших договорных партнёров и информировать их о любых изменениях в правилах размещения рекламы. Но прежде всего мы учим наших клиентов, как избежать проблем. Например, популярные когда-то розыгрыши — лайкни, тэгни, поделись — с точки зрения Facebook больше не считаются полезной деятельностью, потому что они отображают фальшивую вовлечённость. Мы определённо не рекомендуем нашим клиентам использовать такие маркетинговые приёмы ", — пояснила Талвик.
Наконец, представитель Facebook сказала, что всегда стоит критически относиться к привязке своего аккаунта к чему-то, что вы не можете контролировать, будь то слегка сомнительная целевая страница для продвигаемого вами продукта или рекламный аккаунт, которым управляют сразу несколько человек.