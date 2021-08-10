МНЕНИЕ | Страны Балтии должны дать понять Ираку: здесь не пройти

Первым шагом должно стать четкое сообщение на уровне правительства: вы не попадете отсюда ни в Германию, ни в Швецию, ни в другую желаемую страну. Пока такого сигнала не поступило — премьер-министр Кая Каллас молчит на эту тему. Второй шаг — донести это сообщение до Ирака, до местных социальных медиа и обычных СМИ. Эстонские эксперты по Ближнему Востоку, а также специалисты по коммуникации могли бы составить рабочую группу. А эта рабочая группа составила бы для какого-либо вызывающего доверие международного коммуникационного бюро, имеющего ветвь на Ближнем Востоке, заказ — распространить наше сообщение, что здесь не пройти. Третий шаг был бы поддержать Литву не только символическим десятком человек, а полицейской миссией, которая отвечала бы масштабам задачи.

Миграция происходит путем личных историй. Истории успеха и несложное прибытие в желанные страны Европейского Союза окрыляют других, но цикл работает и в обратную сторону: неудачи одних будут препятствовать прибытию следующих. Именно это я видела поздним летом 2015 в Венгрии во время миграционной волны, а также в 2017 году, общаясь с людьми в лагере беженцев в Лесбосе. Понимание того, что Германия готова их принять, заставила массы двигаться, и многие из тех, с кем я беседовала, это признавали. Теперь стоить дать обратный, останавливающий миграцию импульс.

Я не считаю, что Эстония никогда не должна никому помогать. Наоборот, помогать оказавшимся в беде — международная обязанность. Однако не каждый приезжий квалифицируется как соискатель убежища. Без сомнений, Ирак — страна с низким уровнем жизни, порой даже опасная. Но плоха общая обстановка в Ираке — это не то же самое, что прямое преследование. И нынешняя ситуация в Ираке, конечно, несопоставима, например, с 2015 годом, когда военные действия на Ближнем Востоке массово лишили людей их домов. В настоящее время нет такой интенсивной войны или преследований меньшинств как прежде. Есть в этой стране и относительно безопасные районы.