ПОДКАСТ | Многократная чемпионка Эстонии по художественной гимнастике рассказала, были ли судьи предвзяты к россиянке Авериной(15)
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"К большому удивлению предпоследний день Олимпиады закончился скандалом из-за художественной гимнастики", — сказала генеральный секретарь Союза художественной гимнастики Эстонии Наталья Инно в студии RusDelfi.
По мнению российских болельщиков (к которым присоединились и политики), судьи намеренно отдали победу в индвидуальном многоборье израильтянке Линой Ашрам, которая опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла. При этом Ашрам в последнем виде программы — упражнении с лентой — уронила предмет и получила штраф.
"В зачет шли все четыре вида: упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой. Скандал разразился из-за того, что израильтянка Линой Ашрам ошиблась в последнем упражнении — потеряла ленту. Это стоило ей 0.7 балла. Это грубая ошибка. А россиянка Дина Аверина, которая шла с ней вровень, прошла ленту без технически помарок. Поэтому зрителям стало непонятно, почему одна ошиблась — и выиграла, а вторая не ошиблась и заняла второе место, — говорит Инно.
- Сейчас правила такие, что ты можешь ошибаться, но делать сложную программу и выходить вперед. Линой во всех предметах шла впереди. Помарка с лентой повлияла на результат, но до этого ее программа была настолько сильной, что это не помешало ей обойти россиянку.
В нашем виде спорта большой акцент идет на судей. Если судьи так расставили свои баллы, то тут ничего не поделаешь. Победителей не судят", — добавила Инно. Как уточнила она, на общественность повлияло еще и то, что российская школа художественной гимнастики одна из сильнейших в мире, она выигрывают золото на Олимпиадах с 1996 года.
По словам журналиста Андрея Шумакова, многие возмутились, что Россия проиграла в том виде спорта, где оценки зависят от судей. "Это субъективный вид спорта, в котором телезрители мало что понимают и не могут отличить мастера спорта от олимпийской чемпионки", — сказал он.
"Проблема в том, что правила художественной гимнастики настолько сложные, запутанные, обычный телезритель не может в них разобраться, так как они еще и постоянно меняются. Уверенна, что Международная федерация сделает выводы и сделает правила понятными для всех. Чтобы больше таких скандалов не было. В фигурном катание ввели крутую вещь — во время выступления судьи оценивают и эти баллы сразу высвечиваются. Тогда все понимают, за что дают очки, а за что снимают", — считает Наталья Инно.
Наталья Инно прояснила: если спортсмен теряет ленту, то ему не засчитывают баллы за выполнение этого элемента, плюс, снимают очки за брак. Если тебе не нужно делать дополнительных шагов до ленты, то снимают 0.5 балла. Если надо — 0.7. Израильтянке нужно было сделать один шаг и у нее сняли 0.7 балла.
Эстония на Олимпиаде
Сборная Эстонии на Олимпийских играх в Токио завоевала две медали: бронзу в индивидуальном зачете получила фехтовальщица Катрина Лехис. В командном зачете по фехтованию на шпагах золото выиграли Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих.
"Мы находимся на 59 месте среди все стран. Это хороший показатель для нашей маленькой страны. Две медали в разных зачетах. Это показывает, что в Эстонии спорт развивается как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных. Очень рада за Расмуса Мяги, он пробился в финал и раз за разом ставил национальные рекорды", — уточняет Наталья.
"Если бы участвовал Магнус Кирт, то у нас была бы медаль в метании копья. Это точно. Судя по результатам других спортсменов, он бы справился. К сожалению, из-за травмы он не поехал", — считает Андрей Шумаков. Он также надеялся на гребцов, которые заняли 6 место в финале.
"Для меня открытием стали парусный спорт и Карл-Мартин Раммо. Во-первых, очень качественная телекартинка. Смотришь, как на компьютерную игру. Очень зрелищно, масштабно. Второе, выступление Раммо. Он то занимал последнее место в заезде, то выигрывал. Очень неровное, но эмоциональное выступление", — подчеркнул Виталий Бесчастный.