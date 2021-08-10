ПОДКАСТ | Многократная чемпионка Эстонии по художественной гимнастике рассказала, были ли судьи предвзяты к россиянке Авериной

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"К большому удивлению предпоследний день Олимпиады закончился скандалом из-за художественной гимнастики", — сказала генеральный секретарь Союза художественной гимнастики Эстонии Наталья Инно в студии RusDelfi.

По мнению российских болельщиков (к которым присоединились и политики), судьи намеренно отдали победу в индвидуальном многоборье израильтянке Линой Ашрам, которая опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла. При этом Ашрам в последнем виде программы — упражнении с лентой — уронила предмет и получила штраф.

"В зачет шли все четыре вида: упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой. Скандал разразился из-за того, что израильтянка Линой Ашрам ошиблась в последнем упражнении — потеряла ленту. Это стоило ей 0.7 балла. Это грубая ошибка. А россиянка Дина Аверина, которая шла с ней вровень, прошла ленту без технически помарок. Поэтому зрителям стало непонятно, почему одна ошиблась — и выиграла, а вторая не ошиблась и заняла второе место, — говорит Инно.

- Сейчас правила такие, что ты можешь ошибаться, но делать сложную программу и выходить вперед. Линой во всех предметах шла впереди. Помарка с лентой повлияла на результат, но до этого ее программа была настолько сильной, что это не помешало ей обойти россиянку.

В нашем виде спорта большой акцент идет на судей. Если судьи так расставили свои баллы, то тут ничего не поделаешь. Победителей не судят", — добавила Инно. Как уточнила она, на общественность повлияло еще и то, что российская школа художественной гимнастики одна из сильнейших в мире, она выигрывают золото на Олимпиадах с 1996 года.

По словам журналиста Андрея Шумакова, многие возмутились, что Россия проиграла в том виде спорта, где оценки зависят от судей. "Это субъективный вид спорта, в котором телезрители мало что понимают и не могут отличить мастера спорта от олимпийской чемпионки", — сказал он.