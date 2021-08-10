В субботу умер дипломат Мярт Пиископ

Пийскоп работал в Министерстве иностранных дел с 1991 по 2011 год, возглавлял юридический департамент, консульский отдел и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге с 1992 по 1999 год и консульский отдел вновь с 2000 по 2002 год.