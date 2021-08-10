ФОТО и ВИДЕО Delfi | У здания парламента Литвы — масштабный протест против ограничений

Сообщалось также, что 10 августа на внеочередную сессию собирается парламент Литвы.

Как пишет ru.delfi.lt, у парламента собралось около 4500 человек, инцидентов пока не было. Об этом сообщила представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Журналист Delfi попытался поговорить с одной семьей, ему ответили грубо, в ответе сквозило недоверие к СМИ.

"Я думаю всем ясно, почему мы здесь собрались, а тут еще вопросы. Я не вижу смысла что-то вам говорить, поскольку неясно, что вы напишете. Вы пишете не то, что надо", — сказал мужчина.

На замечание, что журналист просто делает свою работу, ему ответили: "Плохо делаете. Что не прочитаешь во всех так называемых официальных СМИ — стыдно. (…) У вас только одна правда: власть — хорошая".

Мужчина сказал, что доверяет себе и своей семье. На выборы он ходит, но сейчас, по его словам, разочаровался во всех политиках.

"Со всей семьей мы ходим на выборы, но в Литве уже некого выбирать. По крайней мере из тех 141 депутатов кого выбрали, всех надо в тюрьму", — сказал мужчина.

На вопрос, не думает ли он, что у организаторов акции тоже могут быть политические мотивы, с этим он не соглашается.

"Я не из-за них пришел сюда, а из-за своей позиции, из-за жены", — заметил мужчина.

"У нас нет ничего общего с организаторами. Я пришла за свою семью, он — за свою. Я пришла за близких мне людей", — сказала супруга мужчины.

"Моя мама должна была прививаться, поскольку работает в медсекторе, тетя тоже. Дочь не сможет ходить в школу, поскольку не привита. А выяснили ли, сможет ли она после этого рожать?", — вопрошала женщина.

Такими же страхами делились и другие участники акции.

У здания парламента стоит стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой им. М.Мажвидаса — бутафорская колючая проволока, увешанная звездами Давида.

Участники акции пытались обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Люди скандируют: "Парламент — вон!"