ФОТО и ВИДЕО Delfi | У здания парламента Литвы — масштабный протест против ограничений(21)
Сообщалось также, что 10 августа на внеочередную сессию собирается парламент Литвы.
Как пишет ru.delfi.lt, у парламента собралось около 4500 человек, инцидентов пока не было. Об этом сообщила представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
Журналист Delfi попытался поговорить с одной семьей, ему ответили грубо, в ответе сквозило недоверие к СМИ.
"Я думаю всем ясно, почему мы здесь собрались, а тут еще вопросы. Я не вижу смысла что-то вам говорить, поскольку неясно, что вы напишете. Вы пишете не то, что надо", — сказал мужчина.
На замечание, что журналист просто делает свою работу, ему ответили: "Плохо делаете. Что не прочитаешь во всех так называемых официальных СМИ — стыдно. (…) У вас только одна правда: власть — хорошая".
Мужчина сказал, что доверяет себе и своей семье. На выборы он ходит, но сейчас, по его словам, разочаровался во всех политиках.
"Со всей семьей мы ходим на выборы, но в Литве уже некого выбирать. По крайней мере из тех 141 депутатов кого выбрали, всех надо в тюрьму", — сказал мужчина.
На вопрос, не думает ли он, что у организаторов акции тоже могут быть политические мотивы, с этим он не соглашается.
"Я не из-за них пришел сюда, а из-за своей позиции, из-за жены", — заметил мужчина.
"У нас нет ничего общего с организаторами. Я пришла за свою семью, он — за свою. Я пришла за близких мне людей", — сказала супруга мужчины.
"Моя мама должна была прививаться, поскольку работает в медсекторе, тетя тоже. Дочь не сможет ходить в школу, поскольку не привита. А выяснили ли, сможет ли она после этого рожать?", — вопрошала женщина.
Такими же страхами делились и другие участники акции.
У здания парламента стоит стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой им. М.Мажвидаса — бутафорская колючая проволока, увешанная звездами Давида.
Участники акции пытались обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Люди скандируют: "Парламент — вон!"
Чувствуется, что собравшиеся не доверяют политикам и СМИ. В числе собравшихся есть и участники Большого марша в защиту семьи.
"Мы не хотим говорить. Напишешь потом всякие глупости. Хорошо, иди отсюда", — сказали журналисту мужчины в спортивной одежде.
49-летний Ричардас из Шакяй сказал, что они приехали защищать демократию.
"Мы приехали защищать демократию в Литве, защищать Конституцию, чтобы людей не делили на плохих и хороших. Я не знаю, по какому принципу они намерены делить. Мы приехали, чтобы показать — с народом надо считаться", — сказал он.
Ричардас ответил, почему он не доверяет вакцине от коронавируса.
"Почему я должен участвовать в эксперименте? Пусть докажут, что это не экспериментальная вакцина, тогда подумаем. Но только подумаем, а сейчас это эксперимент, никто это не скрывает", — сказал он, заметив, что семейному врачу он не доверяет.
"Я уже раз переболел и уверен в своем иммунитете, не вижу смысла травить свое тело", — продолжил собеседник.
Молодая женщина с детьми сказала, что она не против вакцинации в принципе, но ей не нравится действующий порядок.
"Уже много насилия, я против этого, это страшно", — сказала 33-летняя Эгле.
"Я не против прививок, я прививаю детей, знаю о пользе вакцинации. (…) Но здесь что-то не так, так нельзя", — заметила она.
По словам Эгле, она столкнулась с последствиями выбора.
"Например, и у меня и у мужа астма, есть проблемы со здоровьем. С работы меня уволили. Сказали: "Или прививайся или сдавай тесты за свои деньги". Давление на работе было серьезным, с весны пришлось уйти", — сказала женщина, которая работа в секторе пищевой промышленности.
Она сказала, что обсуждала этот вопрос с врачом. "Наш врач тоже против вакцинации", — отметила она.
Муниципалитет выдал разрешение на проведение акции протеста с участием до 1000 человек. Акция будет проходить с 9 до 17 часов.
За разрешением для проведения акции обращалось физическое лицо.
Пресс-секретарь ГКП Вильнюсского района Юлия Самороковская подтвердила Delfi, что полиции известно об этом разрешении. Сколько стражей порядка будет дежурить, представитель полиции не сказала. По ее словам, "нет официальной информации о возможных беспорядках, организаторы просили разрешения на приведение мирной акции протеста".
Философ, доцент вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Нида Василяускайте на прошлой неделе в фейсбуке поделилась 9 пунктами требований, с которыми выступят участники акции.
"НЕМЕДЛЕННО:
1) Отклонить проект постановления правительства, которым с 13 сентября хотят ввести ограничения и запреты;
2) Отклонить проекты принудительной вакцинации — как детей, так и взрослых;
3) Отменить все виды давления и дискриминацию здоровых людей на основе вакцины;
4) Отменить обязательное тестирование;
5) Отменить "паспорт возможностей";
6) Отклонить обращение правительства в связи с поправками к Трудовому кодексу и закону о гражданской безопасности;
7) Отменить режим чрезвычайной ситуации;
8) Прекратить всякие действия по присоединению к Давосскому форуму;
9) Отставка правительства. Полная.
"Обычного небольшого митинга тут недостаточно, он ничего не изменит — нужен Майдан, надо, чтобы у парламента собралась вся Литва и не отступать, пока требования не выполнят. Чтобы не боялись никаких приходящих для компрометации: пусть приходят все, кто хочет, главное, чтобы мы пришли и не оставили свою свободу другим", — писала Василяускайте.
Она указала, что эта дата "важнее 13 января".
"Тогда в случае провала грозила дальнейшая жизнь в составе СССР, в оккупации, без независимости; сейчас, в случае неудачи и пассивности, грозит жизнь в условиях нового, самого настоящего апартеида, уже не в правовом государстве и не как гражданам, в любой момент может случиться так, что не будут действовать права человека, Конституция ЛР, международные нормы и обязательства. А если нам повезет — поможем раскачать аналогичные протесты во всей Европе", — писала Василяускайте.
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