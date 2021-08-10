ГАЛЕРЕЯ | Какая боль! "Флора" уступила "Омонии" по пенальти и покидает Лигу Европы

Незадолго до окончания первого тайма гости открыли счет (43-я минута). Вскоре после перерыва (48) Рауно Саппинен восстановил равновесие в матче. На 88-й минуте нападающий "Флоры" оформил дубль, сравнял счет по сумме двух встреч и перевел матч в овертайм.

После двух дополнительных таймов счет не изменился (2:1 в пользу "Флоры"). Всё решилось в серии пенальти, где точнее были гости - 5:4.

Теперь чемпион Эстонии отправляется в турнир ниже рангом — Лигу Конференций, где встретится с победителем пары ”Шэмрок Роверс” (Ирландия) — ”Теута” (Албания).

До матча

Обе команды вылетели, из квалификации Лиги чемпионов и теперь будут бороться за право принять участие в групповой стадии Лиги Европы. В первом матче ”Омония” выглядела значительно лучше соперника, постоянно беспокоила голкипера гостей Матвея Игонена, но забила лишь единожды. ”Флоре” приходилось бороться не только с ”Омонией”, но и с жуткой жарой в 30 градусов. В итоге игра закончилась со счетом 1:0. Шансы у ”Флоры” все еще есть, но киприоты очень сильны и выиграть у них даже на своем поле будет очень непросто. Для ”Флоры” важно не пропустить и забить самим. Важно учитывать, что начиная с нынешнего сезона в еврокубках нет правила выездного гола.

Напомним, что в Лиге чемпионов первый матч с ”Легией” также был проигран с разницей в один мяч, и дома ”Флора” твердо взяла бразды правления в свои руки, очень неплохо смотрелась, но тогда подопечным Юргена Хенна просто не везло.

Победив сегодня ”Флора” выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретиться с ”Антверпеном” из Бельгии и может войти в историю, так далеко она еще не доходила. Если ”Флора” по сумме двух встреч уступит ”Омонии”, то выйдет в плей-офф, но уже в турнир ниже рангом — Лигу Конференций, где встретится с победителем пары ”Шэмрок Роверс” (Ирландия) — ”Теута” (Албания).