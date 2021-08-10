Почему лица моложе 18 лет не должны подтверждать свою эпидемиологическую безопасность на мероприятиях?

Это означает, что, если в помещении находится более 50 человек или на открытом воздухе — более 100 человек, участники мероприятия должны будут предъявлять доказательства того, что они прошли вакцинацию против COVID-19 (действует в течение одного года) или переболели (действует в течение шести месяцев).

Также принимается отрицательный тест на коронавирус — быстрый тест на антигены, сделанный не ранее, чем за 48 часов до мероприятия, или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

Интересно, что лицам до 18 лет не нужно подтверждать свою "безопасность".

Почему была сделана такая "скидка", хотя несовершеннолетние также заражаются SARS-CoV-2 и распространяют его? Всё чаще приходится читать о том, что среди молодых людей растёт число заболевших новым дельта-штаммом коронавируса.

Вопрос о таком особом обращении Forte задал Министерству экономики и коммуникаций.

Представитель отдела по связям с общественностью министерства ответил: "Речь идёт не столько об особом обращении, сколько о том, что требование предъявлять сертификат зависит также от того, как давно и насколько доступна вакцинация против COVID-19 для определённой возрастной группы. Если охват вакцинацией среди лиц до 18 лет увеличится и молодые люди получат доступ ко второй дозе вакцины, возрастные ограничения будут пересмотрены".

По данным Департамента здравоохранения, уровень охвата возрастной группы 12-15 лет составляет 30,37%, или 17 276 детей, получивших хотя бы одну дозу COVID-19. Вакцинация была завершена в 6,59% случаев.

Охват в возрастной группе 16-17 лет составляет 46,48%, при этом 11 612 молодых людей получили хотя бы одну дозу, а 25,63%, или каждый четвёртый, завершил вакцинацию.

По данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения, 12,4% детей в возрасте 12-17 лет полностью вакцинированы (и, следовательно, имеют цифровой сертификат). Так что пока их действительно довольно мало.