Посетители Дней Старого города смогут сделать тест на коронавирус

Палатка тестирования на коронавирус открыта на улице Харью рядом с памятником Эдуарду Вильде в четверг с 16.00 — 20.00, пятницу и субботу 12.00 — 20.00 и в воскресенье 12.00 — 19.00. Тестирование проводит фирма Eldred OÜ. Стоимость теста 8€. Результат теста действителен 48 часов, после этого нужно будет сделать новый тест.

Посетителям Дней Старого города также выдадут красные бумажные браслеты, которые помогут быстро передвигаться между площадками фестиваля без необходимости повторного контроля.

Для того, чтобы попасть на концерты, которые пройдут на Ратушной площади, необходимо предъявить справку о вакцинации от COVID-19, справку о том, что вы переболели COVID-19 или справку о негативном тесте на COVID-19.

На мероприятие Ратушной площади можно попасть через трое ворот (до 17.00 каждого дня отрыты двое ворот). Ворота находятся на улице Куллассепа, Ванатуру каел и Мюнди. За безопасность и контроль на мероприятии отвечает охранная фирма G4S.

NB! Передвижение по Ратушной площади полностью ограничено не будет, доступ будет ограничен только в зоны, где будут проходить концерты.

На Днях Старого города будет патрулировать велосипедная бригада скорой помощи.