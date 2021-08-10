Бывший мэр Нарвы идет на выборы со своим союзом. Евграфов: политические игры оставим в Рийгикогу

”Почему я решил идти на выборы? Осталось еще много проектов и задач, которые нужно воплотить, которые остались брошенными на полдороги за почти год моего отсутствия”, — ответил Евграфов RusDelfi. Напомним, Алексею выдвинули вотум недоверия в ноябре 2020 года и сняли с поста мэра Нарвы.

”Все объекты встали, мы откатились на полгода назад, если бы не переворот в горсобрании, то мы бы их завершили. У меня есть желание доделать начатое и работать на благо города. Самое главное, что в моей команде есть люди, которые отвечают за свои слова, несут ответственность за свои решения, они хотят работать ради города. Все-таки в Нарве нужно работать, а политические игры пусть останутся в Рийгикогу”, — добавил беспартийный Алексей Евграфов.

18 августа будет регистрация избирательного союза. Рабочее название — Elagu Narva. Кто в команде — Евграфов не сообщил. ”Если кандидаты захотят, они могут это сделать и до 18 августа. Пока я не будут называть конкретные фамилии, сделаем это после 18 августа. Мы ждем представителей всех политических сил, регистрация кандидатов продлится и после 18 августа”.

Например, партия Eesti 200 делает ставку на специалистов без опыта в политике, чтобы освежить систему. ”Каждый выбирает свой путь, для меня главное, чтобы люди разделяли наше видение развития города. Я сторонник практиков, нам нужны люди со знаниями, как успешно работать в городе. Мы не будем приглашать людей из других городов, мне кажется, в горсобрании должны быть местные люди, знающие город изнутри. Конечно, приток свежей крови нужен, практика показывает, после выборов городское собрание обновляется на 30%. Если после выборов осенью обновится не менее чем на 50% — я буду удовлетворен. Все-таки и среди работающих людей есть грамотные специалисты, которые хотят работать”, — считает бывший мэр.