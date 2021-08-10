Бывший мэр Нарвы идет на выборы со своим союзом. Евграфов: политические игры оставим в Рийгикогу(9)
”Почему я решил идти на выборы? Осталось еще много проектов и задач, которые нужно воплотить, которые остались брошенными на полдороги за почти год моего отсутствия”, — ответил Евграфов RusDelfi. Напомним, Алексею выдвинули вотум недоверия в ноябре 2020 года и сняли с поста мэра Нарвы.
”Все объекты встали, мы откатились на полгода назад, если бы не переворот в горсобрании, то мы бы их завершили. У меня есть желание доделать начатое и работать на благо города. Самое главное, что в моей команде есть люди, которые отвечают за свои слова, несут ответственность за свои решения, они хотят работать ради города. Все-таки в Нарве нужно работать, а политические игры пусть останутся в Рийгикогу”, — добавил беспартийный Алексей Евграфов.
18 августа будет регистрация избирательного союза. Рабочее название — Elagu Narva. Кто в команде — Евграфов не сообщил. ”Если кандидаты захотят, они могут это сделать и до 18 августа. Пока я не будут называть конкретные фамилии, сделаем это после 18 августа. Мы ждем представителей всех политических сил, регистрация кандидатов продлится и после 18 августа”.
Например, партия Eesti 200 делает ставку на специалистов без опыта в политике, чтобы освежить систему. ”Каждый выбирает свой путь, для меня главное, чтобы люди разделяли наше видение развития города. Я сторонник практиков, нам нужны люди со знаниями, как успешно работать в городе. Мы не будем приглашать людей из других городов, мне кажется, в горсобрании должны быть местные люди, знающие город изнутри. Конечно, приток свежей крови нужен, практика показывает, после выборов городское собрание обновляется на 30%. Если после выборов осенью обновится не менее чем на 50% — я буду удовлетворен. Все-таки и среди работающих людей есть грамотные специалисты, которые хотят работать”, — считает бывший мэр.
Из главных задач в политике Евграфов выделил следующее: ”Мы хотим, чтобы город был именно для нарвитян. Чтобы здесь хотелось жить, хотим, чтобы горожанам было комфортно. Нарва должна занимать значимое место на карте Эстонии".
По словам Евграфова, планов много, и все реализуемые. "Первое — в городе начался процесс работы над общей планировкой. Это архиважно, планировка задаст вектор развития города. 2. Нужно укреплять социальную защиту. Например, сейчас у нашей больницы отсутствует региональный статус. Плюс нет круглосуточного стоматологического кабинета, мы планируем это исправить. 3. Важно поддерживать и работать с квартирными товариществами, гаражными кооперативами. Нужно улучшать городское хозяйство. К тому же мы не забываем про культурно-спортивное развитие в городе, необходимо достроить стадион ”Кренгольм”, создать современный тренировочный комплекс. Вдобавок реконструкция ратуши, променада, строительство гимназии", — резюмировал он.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.