За сутки в Эстонии прибавилось 290 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 128 человек. 87 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавились 36, в Пярнумаа — 28, в Йыгевамаа, Вильяндимаа, Вырумаа и Ида-Вирумаа — по 12 новых положительных результатов. В Рапламаа добавилось — 9, в Валгамаа — 8, в Ляэне-Вирумаа — 7, в Ярвамаа — 5, и в Пылвамаа и на Сааремаа — по 4, в Ляэнемаа — 2.

На Хийумаа ни одного нового случая заражения обнаружено не было. В 11 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 210,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 10 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 63 пациента.

Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 61 год. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 37 человек (58,7%).

Среди госпитализированных пациентов 4 человека, то есть 6,3% полностью прошли курс вакцинации.

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