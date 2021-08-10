Вакцинационный автобус в Ласнамяэ очень популярен. Но в случае проблем людей сначала отправляют к лечащему врачу
Руководитель проектов в области медицины медицинского центра Qvalitas Серли Раудсепинг сказала Delfi, что на прошедших выходных в Ласнамяэ вакцинировали более 500 человек. "Вакцинационный автобус был на парковке Maxima на Линнамяэ. Мы вакцинировали вакцинами Janssen и Pfizer-BioNTech Comirnaty".
По ее оценке, вакцинироваться ходят как эстоноязычные, так и русскоязычные люди. "Ходят как те, кто слышит о возможности вакцинироваться впервые, так и те, кто давно знает, но принял решение в пользу вакцинации только теперь, когда пункт возле их дома".
"Многие посетители еще хотят ответов на вопросы, на первый и на второй день ходят обмениваться мнениями и только на третий приходят вакцинироваться. Во многих вопросах мы можем проконсультировать людей в пункте вакцинации, но в нескольких случаях мы сначала направляли пациента на прием к своему лечащему врачу".
В вакцинационном автобусе работают три медсестры, которые подготавливают вакцины, вакцинируют и консультируют. Вдобавок два регистратора, которые регистрируют прием, а также при необходимости назначают время введения второй дозы. Время введения второй дозы назначают тем, кто не переболел коронавирусом.
Вдобавок команды поддерживает вводящий данные о вакцинах, который часто работает дистанционно. В работе вводящего важна скорость и точность, потому что благодаря ему необходимые данные из пункта вакцинации Qvalitas уже к следующему рабочему дню попадают на портал пациента digilugu.ee.
Вдобавок помогают водитель автобуса, отвечающий за пункт медик, добровольцы и ИТ-поддержка, чтобы системы не подвели. Основой эффективности работы является усердная и тесная командная работа и хорошая коммуникация с Больничной кассой и районными учреждениями, которые сейчас принимают пункт вакцинации.
Раудсепинг поделилась, что несмотря на большую команду, бывают неожиданности.
"Безусловно, на примере прошлых выходных заслуживает упоминания то, что всерьез заинтересованных не отпугивают более суровые погодные условия. Также вспоминается случай в воскресенье утром, когда один мужчина уже заранее был на месте и ждал укола вакцины. Чтобы скоротать время и помочь пункту вакцинации быстрее начать работу, мужчина решил сам приложить руки и помог установить палатку и расставить стулья и столы. Большое спасибо этому джентльмену!"
Автобус Qvalitase последовательно работает в Ласнамяэ с 4 августа до 19 августа. Если не в состоянии ждать времени в автобусе, можно параллельно зарегистрироваться в дигирегистратуре.
Расписание работы вакцинационного автобуса в Ласнамяэ:
Вторник, 10.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Grossi на Паазику, 2a
Среда, 11.08, с 11 до 19 часов, площадь за культурным центром Линдакиви (Коорти, 22)
Четверг, 12.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Vikerlase (Викерласе, 19)
Пятница, 13.08, с 11 до 19 часов, у легкоатлетического холла на Пунане, 45
Суббота, 14.08, с 10 до 17 часов, и воскресенье, 15.08, с 10 до 16 часов, на променаде Паэ (Паэ, 74)
Понедельник, 16.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Maxima на Смуули теэ, 9
Вторник, 17.08, с 11 до 19 часов, парковка магазина Maxima на Паэпарги, 57
Среда, 18.08, с 11 до 19 часов, парковка управы района Ласнамяэ (Палласти, 54)
Четверг, 19.08, с 11 до 19 часов, парковка торгового центра Sikupilli (Тарту мнт, 87)