Вакцинационный автобус в Ласнамяэ очень популярен. Но в случае проблем людей сначала отправляют к лечащему врачу

Руководитель проектов в области медицины медицинского центра Qvalitas Серли Раудсепинг сказала Delfi, что на прошедших выходных в Ласнамяэ вакцинировали более 500 человек. "Вакцинационный автобус был на парковке Maxima на Линнамяэ. Мы вакцинировали вакцинами Janssen и Pfizer-BioNTech Comirnaty".

По ее оценке, вакцинироваться ходят как эстоноязычные, так и русскоязычные люди. "Ходят как те, кто слышит о возможности вакцинироваться впервые, так и те, кто давно знает, но принял решение в пользу вакцинации только теперь, когда пункт возле их дома".

"Многие посетители еще хотят ответов на вопросы, на первый и на второй день ходят обмениваться мнениями и только на третий приходят вакцинироваться. Во многих вопросах мы можем проконсультировать людей в пункте вакцинации, но в нескольких случаях мы сначала направляли пациента на прием к своему лечащему врачу".

В вакцинационном автобусе работают три медсестры, которые подготавливают вакцины, вакцинируют и консультируют. Вдобавок два регистратора, которые регистрируют прием, а также при необходимости назначают время введения второй дозы. Время введения второй дозы назначают тем, кто не переболел коронавирусом.

Вдобавок команды поддерживает вводящий данные о вакцинах, который часто работает дистанционно. В работе вводящего важна скорость и точность, потому что благодаря ему необходимые данные из пункта вакцинации Qvalitas уже к следующему рабочему дню попадают на портал пациента digilugu.ee.

Вдобавок помогают водитель автобуса, отвечающий за пункт медик, добровольцы и ИТ-поддержка, чтобы системы не подвели. Основой эффективности работы является усердная и тесная командная работа и хорошая коммуникация с Больничной кассой и районными учреждениями, которые сейчас принимают пункт вакцинации.

Раудсепинг поделилась, что несмотря на большую команду, бывают неожиданности.