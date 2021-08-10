В Кристийне начинаются масштабные строительные работы на улице Кяо

В ходе работ будет oбновлено дорожное покрытие, канализационные люки, а также будет выполнено благоустройство территории и знаки дорожного движения.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, сейчас строительные или ремонтные работы ведутся на нескольких улицах, поблизости с Нымме теэ. ”Это хорошая возможность сделать разом ремонт в одной из частей района”, — пояснил Рийбе и попросил во время движения на Нымме теэ быть более внимательными, чем обычно, и следить за временно установленными дорожными знаками.