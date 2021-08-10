Новости Эстонии
10.08.2021, 08:50

В Кристийне начинаются масштабные строительные работы на улице Кяо

 
Фото: управа Кристийне
Сегодня начинаются масштабные строительные работы в районе Кристийне на улице Кяо, на участке между улицей Нымме теэ и Каяка.

В ходе работ будет oбновлено дорожное покрытие, канализационные люки, а также будет выполнено благоустройство территории и знаки дорожного движения.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, сейчас строительные или ремонтные работы ведутся на нескольких улицах, поблизости с Нымме теэ. ”Это хорошая возможность сделать разом ремонт в одной из частей района”, — пояснил Рийбе и попросил во время движения на Нымме теэ быть более внимательными, чем обычно, и следить за временно установленными дорожными знаками.

Строительные работы будут завершены в ноябре. Стоимость работ — около 58 500 евро.

Работы выполняет Santeks Masinad OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

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