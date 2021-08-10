Департамент статистики: в июне импорт товаров имел самые большие показатели за все времена

В июне из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,5 млрд евро и импортировано на 1,7 млрд евро, что является самым большим показателем импорта за все времена. Дефицит товарообмена составил 235 млн евро и увеличился в сравнении с июнем прошлого года на 224 млн евро. Столь большой дефицит товарообмена последний раз наблюдался в декабре 2019 года.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, на рост торговли более всего повлияли торговые отношения с государствами Европейского союза. ”В июне экспорт увеличился свыше 200 млн евро и импорт — более 300 млн евро. За весь второй квартал наиболее важными целевыми государствами во внешней торговле были Финляндия, США и Швеция, а странами-импортерами, отправлявшими свои товары, — Финляндия, Россия и Германия”, — прокомментировала Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральное топливо, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с тем же месяцем прошлого года больше всего увеличился экспорт минерального топлива (на 84 млн евро), электрооборудования (на 47 млн евро) и транспортных средств (на 32 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия. Более всего увеличился экспорт в США, куда больше вывозилось телекоммуникационного оборудования. Вырос также экспорт в Нидерланды, куда больше вывозилось переработанного топливного масла, и в Латвию, куда преимущественно экспортировалась электроэнергия.

Реэкспорт из Эстонии увеличился на 28% и вывоз эстонских товаров — на 25%. Доля товаров эстонского производства составила 70% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного топлива, пиломатериалов из хвойных пород дерева, деревянных дверей и телекоммуникационного оборудования.