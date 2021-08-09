Центристы озвучили, почему хотят снять Катри Райк с поста мэра Нарвы(6)
В тот день председатель горсобрания пояснила журналистам, что основной причиной для утраты доверия стал отказ Катри Райк идти на выборы единым списком с центристами, о чем стало известно в июне. ”Это просто политика, ничего личного”, — прокомментировала она, добавив, что детальное объяснение причин будет дано на сессии 16 августа. Однако это объяснение появилось уже в воскресенье, когда руководитель по связям с общественностью Центристской партии Андрес Кальвик распространил в СМИ мнение председателя Нарвского горсобрания Татьяны Стольфат ”Истинная сущность мэра Нарвы Катри Райк”. Перечисляя причины, по которым центристы больше не хотят видеть Райк на посту мэра, Татьяна Стольфат пишет, в частности:
Нарушенные обещания
”…Катри Райк весной дает согласие участвовать в избирательном списке центристов, заверяя в этом высшее руководство нашей партии. Я так понимаю, что слово человека, занимавшего большие руководящие посты, вплоть до министерских, наверное, должно что-то стоить?
Видимо, не в этот раз.
Но у Катри другое мнение — она вдруг отказывается от своих обещаний и создает в Нарве свой избирательный союз. А причиной такого некрасивого поступка называет то, что ”нарвские центристы не желают меняться”. При этом не называя ни одного конкретного факта — каких именно изменений она ждала и от кого, кто и что ей такого обещал и не сделал, почему вообще центристам надо меняться?”.
Эмоциональные и поспешные решения
”…При создании коалиции подразумевается, что вошедшие в нее люди являются членами одной команды. К нашему большому сожалению, Катри Райк оказалась ненадежным партнером, на которого никак нельзя полагаться в совместной работе. Практически все ее действия на посту мэра являются не разумными, а решения индивидуальными, эмоциональными и поспешными (например, выделение средств на организацию фестиваля без утвержденного бюджета, подписание поспешного договора о намерениях с предпринимателями)”.
Пошла по головам
”На самом деле получается, что ничего так и не сумев, лишь подписав несколько, как выясняется, ни к чему конкретному не обязывающих обещаний, Катри Райк разочаровалась совсем не в местных центристах. На самом деле она разочаровалась в должности мэра, с которой не справилась. Она почему-то сегодня не готова отвечать за ремонт дорог, не считая это делом мэра города, не решает конкретно проблемы стариков, в то же время катая их на частном кораблике по Нарове…”.
Комментарий Катри Райк
Мы попросили Катри Райк высказать свою точку зрения по поводу этих утверждений и получили следующий комментарий:
”Не буду себя оправдывать, отвечая на статью госпожи Стольфат, ведь фактов в этом мнении мало. С каждым днем все больше и больше уверена, что мое решение идти на выборы со своим списком было правильным. И сами центристы утверждают, что моя основная вина заключается в том, что я — не с ними. Когда я увидела вблизи, как работает центристская ”пищевая цепочка”, тогда, разумеется, от этого ушла. Нарвитяне заслуживают лучшего. И не заслуживают ситуацию, когда город стоит на одном месте, или, еще хуже, находится в стагнации.
Хотелось бы привести список того, что сделано. Я с глубокоуважаемым председателем горсобрания не согласна: подписать соглашение о намерениях по созданию прямого подключения предприятий к электросети надо было, поскольку это даст городу рабочие места. И я уверена, что этот вопрос в дальнейшем будет обсуждаться горсобранием — в следующем созыве. Речной кораблик не только часть ностальгии, но и самый важный туристический магнитик этого лета.
Еще конкретные дела: открытые конкурсы на должности руководителей городских учреждений; переговоры с правительством о строительстве нового здания больницы;
новые способы активизировать людей — например, ”Гараж 48” или новый городской сайт; регулярный формат встреч с работодателями и выслушивание их проблем, реальные переговоры с работодателями (их имена называть не могу, это коммерческая тайна); развитие Кренгольмского культурного квартала — только вчера встречалась с собственником Кренгольма Матсом Габриэльсоном; решились вопросы об открытии госгимназии в 2023 году и об эстонском образовании в Нарве: Эстонская гимназия передана государству, началось проектирование детского садика; переговоры об открытии в Нарве филиала Тартуской высшей школы здравоохранения… Я благодарна за это своим коллегам — команде горуправы, разумеется, все это не лично моя заслуга. А перечень дел можно продолжать”.