Центристы озвучили, почему хотят снять Катри Райк с поста мэра Нарвы

В тот день председатель горсобрания пояснила журналистам, что основной причиной для утраты доверия стал отказ Катри Райк идти на выборы единым списком с центристами, о чем стало известно в июне. ”Это просто политика, ничего личного”, — прокомментировала она, добавив, что детальное объяснение причин будет дано на сессии 16 августа. Однако это объяснение появилось уже в воскресенье, когда руководитель по связям с общественностью Центристской партии Андрес Кальвик распространил в СМИ мнение председателя Нарвского горсобрания Татьяны Стольфат ”Истинная сущность мэра Нарвы Катри Райк”. Перечисляя причины, по которым центристы больше не хотят видеть Райк на посту мэра, Татьяна Стольфат пишет, в частности:

Нарушенные обещания



”…Катри Райк весной дает согласие участвовать в избирательном списке центристов, заверяя в этом высшее руководство нашей партии. Я так понимаю, что слово человека, занимавшего большие руководящие посты, вплоть до министерских, наверное, должно что-то стоить?

Видимо, не в этот раз.

Но у Катри другое мнение — она вдруг отказывается от своих обещаний и создает в Нарве свой избирательный союз. А причиной такого некрасивого поступка называет то, что ”нарвские центристы не желают меняться”. При этом не называя ни одного конкретного факта — каких именно изменений она ждала и от кого, кто и что ей такого обещал и не сделал, почему вообще центристам надо меняться?”.

Эмоциональные и поспешные решения

”…При создании коалиции подразумевается, что вошедшие в нее люди являются членами одной команды. К нашему большому сожалению, Катри Райк оказалась ненадежным партнером, на которого никак нельзя полагаться в совместной работе. Практически все ее действия на посту мэра являются не разумными, а решения индивидуальными, эмоциональными и поспешными (например, выделение средств на организацию фестиваля без утвержденного бюджета, подписание поспешного договора о намерениях с предпринимателями)”.

Пошла по головам

