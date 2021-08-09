09.08.2021, 22:09
На всех матчах футбольной Премиум-лиги для зрителей будет проводиться экспресс-тестирование(1)
Taavi Sepp
В связи с решением правительства ввести с 9 августа дополнительные ограничения, с понедельника на крупных мероприятиях, к которым относятся игры футбольной Премиум-лиги, все участники должны предъявлять ковид-сертификат.
В качестве дополнительной возможности с помощью Эстонского футбольного союза для болельщиков на каждом матче Премиум-лиги будут делать экспресс-тест на COVID-19.
Стоимость теста — 9 евро. Отрицательный результат действует только на месте — для входа на стадион.
Тестирование будет проходить в порядке живой очереди, и для этого нужно запастись временем.