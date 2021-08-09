ВИДЕО | Первый день с новыми ограничениями: как разворачивали зрителей в кинотеатре Apollo

"Принимаем билеты обратно и вручаем клиентам подарочные билеты", — описывает старший смены Apollo Kino в торгово-развлекательном центре Ülemiste ситуацию, когда в кинотеатр желает пройти зритель, не имеющий ковид-сертификата. То есть те зрители, которые купили билет заранее, но сегодня при появлении в кинотеатре не могли предъявить ковид-сертификат, в зал не допускались и получали в знак компенсации подарочную карту Apollo той же стоимости, что и билет.