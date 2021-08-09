В Северной Осетии 9 пациентов умерли в больнице из-за нехватки кислорода

”Произошел прорыв кислородной трубы, оперативно поломка обнаружена, все службы работают над устранением. К сожалению, на данный момент девять пациентов скончались”, — сообщили в пресс-службе ведомства. В минздраве уточнили, что погибшие были в крайне тяжелом состоянии и находились в реанимационном отделении на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

”Подача кислорода для остальных пациентов налажена, они сразу же были обеспечены кислородом через резервные баллоны. Следим за состоянием каждого пациента пристально”, — добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 человек.

Оборудование, которое подала пациентам кислород, сломалось вследствие ”разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации”, пишет ”Интерфакс” со ссылкой на источник.

Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло заявил, что считать, что девять человек погибли именно из-за аварии, преждевременно, так как их легкие были поражены на 90%.

В октябре 2020 года в ростовской больнице № 20 погибли 13 пациентов, больных коронавирусом, из-за нехватки кислорода. По словам врача больницы, анестезиолога-реаниматолога Артура Топорова, 27 человек, которые в тот момент были в отделении, получали только 30% от необходимого количества воздуха. После сигнала о том, что уровень кислорода упал еще ниже, кислородной службе больницы удалось его поднять только в пределах минимальных значений. В тот момент в резерве у медучреждения было только пять запасных баллонов, которых хватило только на полчаса.