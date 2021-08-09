Противники вакцинации планируют в годовщину Балтийской цепи промаршировать на Певческом поле

Акция назвается "Свободная Эстония - марш свободы в годовщину Балтийской цепи" (“Vaba Eesti - Balti keti aastapäeva vabaduse marss”). Имена организаторов мероприятия скрываются за словосочетанием "Возрождение Балтийской цепи" (“Balti keti taassünd”). Организаторы пишут, что марш проводится с целью положить конец коррумпированной и лживой политической идеологии, провести референдум по членству Эстонии в ЕС, дать право решать важнейшие вопросы народу.

Утверждается, что в мероприятии примет участие известный эстонский ковид-диссидент Сильвия Ильвес.

Директор Таллиннского певческого поля Урмо Саареоя сообщил Delfi, что вышеназванное мероприятие никто не регистрировал. "Разрешения на него у Певческого поля не спрашивали", - сказал он и не исключил, что организаторы марша могут использовать то обстоятельство, что днем ворота поля открыты и любой может пройти на территорию.

В то же время он отметил, что все собрания необходимо с Певческим полем согласовывать и брать на них разрешение. У администрации есть право решать, какие собрания разрешать на территории поля, а какие нет.

Саареоя также подчеркнул, что мероприятия можно организовывать, если получено разрешение и соблюдаются все меры безопасности. Это значит, что если на открытом воздухе собираются более 100 участников, то нужно проверять ковид-сертификаты, согласно введенным правительством ограничениям. Певческое поле также потребует в этом случае арендную плату и проверку безопасности.