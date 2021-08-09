Внимание участников дорожного движения: в Пыхья-Таллинне и Кристийне начался дорожный ремонт

Сегодня, в понедельник, 9 августа начинаются восстановительные ремонтные работы на тротуарах улицы Сыле. Работы начнутся перед ул. Сыле, 5 и закончатся на бульваре Кольде со стороны домов с непарными номерами.

”В ходе работ будет обновлен асфальт, восстановлено озеленение и подровняны разросшиеся кроны деревьев, которые мешают обзору и затрудняют движение. Просим участников дорожного движения следить за временными изменениями в движении и дорожными знаками. Срок завершения строительных работ — 25 августа”, — сказала Мануэла Пихлап, исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна.

В Кристийне сегодня начинаются ремонтные работы на улице Нымме теэ стоимостью больше четверта миллиона евро

Сегодня начинаются большие ремонтные работы в районе Кристийне на Нымме теэ, на участке между улицей Каяка и Таммсааре теэ. Стоимость работ около 266 000 евро.

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, в ходе работ будет установлено новое асфальтовое покрытие проезжей части улицы, заменены бордюры и заменены люки. ”Помимо дорожных работ, также проводится уход за деревьями и будет выполнено благоустройство территории”, сказал Кландорф.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, Нымме теэ является одной из центральных улиц района, которой ежедневно пользуются многие местные жители, и по ней также проходит много транзитного транспорта. ”Это важно навести порядок на этом участке дороги. Рад, что в этом году в районе отремонтированы и другие важные участки улиц, и работы будут продолжены в соответствии с планом. Просим во время движения на Нымме теэ быть более внимательными, чем обычно и следить за временно установленными дорожными знаками”, пояснил Рийбе.