Внимание участников дорожного движения: в Пыхья-Таллинне и Кристийне начался дорожный ремонт
Сегодня, в понедельник, 9 августа начинаются восстановительные ремонтные работы на тротуарах улицы Сыле. Работы начнутся перед ул. Сыле, 5 и закончатся на бульваре Кольде со стороны домов с непарными номерами.
”В ходе работ будет обновлен асфальт, восстановлено озеленение и подровняны разросшиеся кроны деревьев, которые мешают обзору и затрудняют движение. Просим участников дорожного движения следить за временными изменениями в движении и дорожными знаками. Срок завершения строительных работ — 25 августа”, — сказала Мануэла Пихлап, исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна.
В Кристийне сегодня начинаются ремонтные работы на улице Нымме теэ стоимостью больше четверта миллиона евро
Сегодня начинаются большие ремонтные работы в районе Кристийне на Нымме теэ, на участке между улицей Каяка и Таммсааре теэ. Стоимость работ около 266 000 евро.
По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, в ходе работ будет установлено новое асфальтовое покрытие проезжей части улицы, заменены бордюры и заменены люки. ”Помимо дорожных работ, также проводится уход за деревьями и будет выполнено благоустройство территории”, сказал Кландорф.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, Нымме теэ является одной из центральных улиц района, которой ежедневно пользуются многие местные жители, и по ней также проходит много транзитного транспорта. ”Это важно навести порядок на этом участке дороги. Рад, что в этом году в районе отремонтированы и другие важные участки улиц, и работы будут продолжены в соответствии с планом. Просим во время движения на Нымме теэ быть более внимательными, чем обычно и следить за временно установленными дорожными знаками”, пояснил Рийбе.
В связи с проведением строительных работ в период с 9 августа по 5 сентября временно изменится маршрут автобусов № 17 и 17А, направлены в объезд — на отрезке маршрута между остановками ”Ретке теэ” и ”Нымме теэ” автобусы будут следовать по Таммсааре теэ, Сыпрузе пст и Линну теэ. При движении в направлении автобусного вокзала и улицы Юхкентали временно не будет остановки ”Тюве” на Нымме теэ, однако автобусы будут совершать дополнительную остановку ”Ретке теэ” на Таммсааре теэ, ”Сийли” на Сыпрузе пст и ”Вилья” на Линну теэ. При движении в направлении Сютисте теэ не будет остановок ”Нымме теэ” и ”Тюве” на Нымме теэ, однако вместо них автобусы сделают остановки на Линну теэ, а также на Сыпрузе пст.