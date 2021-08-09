Затишье перед бурей? Индекс распространения коронавируса в Эстонии существенно снизился, но радоваться рано

Если несколько недель назад показатель R был 1,6, то сейчас он находится где-то между 1,1 и 1,2, отметила Криста Фишер.

По оценке профессора ТУ, нынешняя картина похожа на ситуацию с коронавирусом в ноябре прошлого года, когда показатель довольно быстро упал до 1,1, остановился на этом уровне какое-то время, а затем начался быстрый рост.

Член научного совета прогнозирует, что все пойдет так же, как и в ноябре прошлого года: число заражений не будет снижаться, а продолжит медленно расти.

Однако Фишер признала, что есть еще две возможности: при положительном сценарии заражаемость начнет постепенно уменьшаться, а при отрицательном — начнет расти даже быстрее, чем в ноябре прошлого года.

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