09.08.2021, 19:47
Затишье перед бурей? Индекс распространения коронавируса в Эстонии существенно снизился, но радоваться рано(10)
Foto: Anni Õnneleid
Индекс репродукции (коэффициент заражаемости) коронавируса R (показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один носитель инфекции) в Эстонии значительно снизился и напоминает, по словам профессора математической статистики, члена Научного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Кристы Фишер, ноябрь прошлого года. Об этом пишет rus.err.
Если несколько недель назад показатель R был 1,6, то сейчас он находится где-то между 1,1 и 1,2, отметила Криста Фишер.
По оценке профессора ТУ, нынешняя картина похожа на ситуацию с коронавирусом в ноябре прошлого года, когда показатель довольно быстро упал до 1,1, остановился на этом уровне какое-то время, а затем начался быстрый рост.
Член научного совета прогнозирует, что все пойдет так же, как и в ноябре прошлого года: число заражений не будет снижаться, а продолжит медленно расти.
Однако Фишер признала, что есть еще две возможности: при положительном сценарии заражаемость начнет постепенно уменьшаться, а при отрицательном — начнет расти даже быстрее, чем в ноябре прошлого года.
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