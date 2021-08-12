Здоровье
12.08.2021, 16:46

МНЕНИЕ │ Вот почему попытки убедить антипрививочников не работают

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Foto: Priit Simson
Что делать с людьми, которые отказываются от вакцинации или продолжают отрицать существование COVID-19? Дебаты по этому поводу бушуют уже несколько месяцев. ”Их нужно уважать!” — восклицали одни. ”Их нужно порицать!” — настаивали другие. А кто-то просто советовал посочувствовать жертвам дезинформации. Профессор социологии Дартмутского колледжа Брук Харрингтон объясняет, почему так сложно убедить людей пройти вакцинацию.

Но пока распространение штамма Дельта возвещает начало ”пандемии непривитых”, непонимание того, как убедить неверующих в пандемию, уступило место гневу и отчаянию. Примером тому стала недавняя реакция общественности на завирусившееся новостное видео, в котором мужчина из Луизианы, в тяжёлой форме перенёсший COVID-19, с больничной койки заявляет, что уж лучше было попасть в больницу, чем вакцинироваться. Многие из нас тогда впервые увидели человеческое лицо загадочного явления, о котором медицинские работники рассказывают нам с прошлого года: пациенты отрицают существование вируса, даже находясь в больнице и умирая от него.

Как Лев Толстой спрашивал о другой, казалось бы, неразрешимой социальной проблеме — бедности: ”Так что же нам делать?” Ответы может дать социология мошенничества — я занимаюсь этой дисциплиной в течение последнего десятилетия.

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