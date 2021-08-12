12.08.2021, 16:46
МНЕНИЕ │ Вот почему попытки убедить антипрививочников не работают(53)
Foto: Priit Simson
Что делать с людьми, которые отказываются от вакцинации или продолжают отрицать существование COVID-19? Дебаты по этому поводу бушуют уже несколько месяцев. ”Их нужно уважать!” — восклицали одни. ”Их нужно порицать!” — настаивали другие. А кто-то просто советовал посочувствовать жертвам дезинформации. Профессор социологии Дартмутского колледжа Брук Харрингтон объясняет, почему так сложно убедить людей пройти вакцинацию.