МНЕНИЕ │ Вот почему попытки убедить антипрививочников не работают

Но пока распространение штамма Дельта возвещает начало ”пандемии непривитых”, непонимание того, как убедить неверующих в пандемию, уступило место гневу и отчаянию. Примером тому стала недавняя реакция общественности на завирусившееся новостное видео, в котором мужчина из Луизианы, в тяжёлой форме перенёсший COVID-19, с больничной койки заявляет, что уж лучше было попасть в больницу, чем вакцинироваться. Многие из нас тогда впервые увидели человеческое лицо загадочного явления, о котором медицинские работники рассказывают нам с прошлого года: пациенты отрицают существование вируса, даже находясь в больнице и умирая от него.

Как Лев Толстой спрашивал о другой, казалось бы, неразрешимой социальной проблеме — бедности: ”Так что же нам делать?” Ответы может дать социология мошенничества — я занимаюсь этой дисциплиной в течение последнего десятилетия.