ФОТО | В Пирита можно будет проехаться в беспилотном автобусе(13)
”Цель курсирующего в городском движении беспилотного автобуса заключается в том, чтобы познакомить с ним общественность и изучить такой автобус как часть общественного транспорта. В особенности, когда речь идет о транспортном сообщении т. н. первой и последней мили. С помощью таких проектов мы приобретаем знания и опыт в том, как организовать общественный транспорт в городе экологически чистым и гибким способом. Кроме того, планируется протестировать беспилотные автобусы не только в Пирита, но и в других районах города”, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
Маршрут автобуса проходит по улицам Кесктеэ, Тууле и Виймси теэ, Раннику, Раннику пыйк, Лаури, Югапуу, Лодьяпуу, Хеки и Салу теэ. За два месяца автобус проедет около 1,5 километров, на пути будут как перекрестки, так и пешеходные переходы. На маршруте четыре остановки — на улице Кесктеэ, около сквера Меривялья, на ул. Вяйна теэ и в парке Меривялья. Беспилотный автобус будет ездить со скоростью 15 км/час.
Автобус вмещает восемь человек. В автобусе будет находиться оператор, следящий за безопасностью движения автобуса.
Автобус предназначен прежде всего для местных жителей, однако проехать на нем смогут все желающие.
”Тестирование беспилотного автобуса в реальных условиях городского движения — очень большое и увлекательное дело, к тому же в Эстонии проводилось не так много тестов на улицах. Микроавтобус с удалённым управлением на улицах Меривялья — это хорошее решение для поездок в первую очередь для пожилых людей и детей. В ходе пилотного проекта мы обязательно получим отзывы, которые помогут как городу, так и разработчику. В любом случае, беспилотный автобус — это шаг навстречу экологически чистому транспорту будущего”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Беспилотный автобус разработан эстонским предприятием Auve Tech. По словам члена правления Auve Tech Мари-Ли Клаатс, цель таких автобусов заключается в предложении альтернативного транспортного решения в районах, не охваченных сетью общественного транспорта. ”Меривялья является для нас хорошим примером района, узкие улочки которого ограничивают возможности обычного общественного транспорта. Вместе с тем, беспилотные автобусы Auve Tech имеют преимущество на узких улочках. Это безопасное и экологичное решение даже в сложных условиях. Наша цель — сделать возможности поездок на общественном транспорте доступными для каждого”, — сказала Клаатс.
На беспилотном микроавтобусе в Пирита в микрорайоне Меривялья можно будет ездить в течение следующих двух месяцев со вторника по воскресенье с 10:00 до 16:00.