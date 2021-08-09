ФОТО | В Пирита можно будет проехаться в беспилотном автобусе

”Цель курсирующего в городском движении беспилотного автобуса заключается в том, чтобы познакомить с ним общественность и изучить такой автобус как часть общественного транспорта. В особенности, когда речь идет о транспортном сообщении т. н. первой и последней мили. С помощью таких проектов мы приобретаем знания и опыт в том, как организовать общественный транспорт в городе экологически чистым и гибким способом. Кроме того, планируется протестировать беспилотные автобусы не только в Пирита, но и в других районах города”, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Маршрут автобуса проходит по улицам Кесктеэ, Тууле и Виймси теэ, Раннику, Раннику пыйк, Лаури, Югапуу, Лодьяпуу, Хеки и Салу теэ. За два месяца автобус проедет около 1,5 километров, на пути будут как перекрестки, так и пешеходные переходы. На маршруте четыре остановки — на улице Кесктеэ, около сквера Меривялья, на ул. Вяйна теэ и в парке Меривялья. Беспилотный автобус будет ездить со скоростью 15 км/час.

Автобус вмещает восемь человек. В автобусе будет находиться оператор, следящий за безопасностью движения автобуса.

Автобус предназначен прежде всего для местных жителей, однако проехать на нем смогут все желающие.

”Тестирование беспилотного автобуса в реальных условиях городского движения — очень большое и увлекательное дело, к тому же в Эстонии проводилось не так много тестов на улицах. Микроавтобус с удалённым управлением на улицах Меривялья — это хорошее решение для поездок в первую очередь для пожилых людей и детей. В ходе пилотного проекта мы обязательно получим отзывы, которые помогут как городу, так и разработчику. В любом случае, беспилотный автобус — это шаг навстречу экологически чистому транспорту будущего”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.