Новости Эстонии
09.08.2021, 17:58

Парламентарии стран Балтии и Польши: подтверждаем солидарность с народом Беларуси

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Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Andres Putting
В день годовщины выборов президента Беларуси председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подтверждают свою поддержку суверенитету и независимости Беларуси и призывают международную общественность усилить поддержку гражданскому обществу Беларуси, продолжить политику непризнания режима Александра Лукашенко и требовать проведения новых президентских выборов в Беларуси.

Полный текст совместного заявления

”9 августа 2020 года сфальсифицированные результаты президентских выборов в Беларуси вызвали бурный отклик среди народа Беларуси и привели к мирным демонстрациям и к созданию масштабного демократического движения против действующего президента Александра Лукашенко. Однако начиная с этого дня демонстрации, в которых участвовали десятки тысяч человек, сталкивались с массовыми репрессиями со стороны властей режима Беларуси.

В день годовщины прошедших 9 августа в Беларуси сфальсифицированных выборов мы, председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, выражаем свою поддержку всем жителям Беларуси, сражающимся на передовой за свободу, право на самоопределение и демократию.

Мы выражаем солидарность более чем 33 000 человек, задержанных полицией за их активную общественную деятельность, а также тысячам жертв, которые столкнулись с жестоким обращением со стороны режима, которых унижали или пытали, которые подверглись угрозам, были сосланы или убиты. Несмотря на то, что они столкнулись с бесчеловечным и незаконным обращением со стороны так называемых властей, жители Беларуси продолжают борьбу во имя свободы. Со своей стороны, мы повторяем неизменившиеся требования: незамедлительное прекращение любого насилия, освобождение всех политических заключенных, а также организация новых свободных президентских выборов в сотрудничестве с международным сообществом и международными институтами.

За год, последовавший за сфальсифицированными президентскими выборами, мишенью для режима Лукашенко стали группы гражданского общества, организации по защите прав человека, исследовательские центры, организации в сфере журналистики, окружающей среды, общества, благотворительности, образования, бизнеса и работы с молодежью, а также независимые СМИ; целью режима стало подавить стремления гражданского общества Беларуси к демократии. Помимо этого, в последние месяцы режим использовал в качестве оружия миграцию для оказания политического влияния на Европейский союз и государства-члены ЕС. Это — продолжительная гибридная атака Александра Лукашенко на неприкосновенность внешней границы ЕС.

Таким образом, в день годовщины 9 августа мы подтверждаем свою приверженность и призываем международное сообщество усилить поддержку гражданскому обществу, СМИ и организациям по защите прав человека Беларуси, продолжить политику непризнания режима Александра Лукашенко и по-прежнему требовать проведения новых президентских выборов в Беларуси под наблюдением международного сообщества и согласно Московскому механизму ОБСЕ.

Мы призываем Совет ЕС, а также своих партнеров, расширить установленные против режима Беларуси индивидуальные санкции и санкции против отдельных секторов, в том числе санкции против государственной авиакомпании Белавиа, до тех пор, пока она участвует в организованном использовании мигрантов в качестве оружия; Европейский союз должен расширить финансовые санкции на сектор для препятствования доступа Белавиа к источникам финансирования (лизингу) в зарегистрированных в ЕС финансовых учреждениях.

Также мы призываем институты ЕС подготовить новый санкционный режим, направленный на всех тех, кто участвует в использовании незаконного потока мигрантов при поддержке государства. Помимо этого, необходимо рассмотреть и незамедлительно применить ограничивающие меры, направленные против торговцев людьми, нарушающих права человека. В заключение, мы подчеркиваем необходимость призвать к ответственности всех тех, кто участвовал в организации и способствовании незаконной иммиграции в ЕС.

Еще раз подтверждаем свою поддержку суверенитету и независимости Беларуси и призываем международное сообщество применить эффективный механизм сдерживания против попыток Российской Федерации и других государств подписать незаконные соглашения с Лукашенко, которые повлияют на суверенитет Беларуси и жизненно важные интересы государства. Также мы требуем расследования преступлений со стороны режима Лукашенко на международном уровне и полного и скорейшего применения Московского механизма ОБСЕ и резолюции 46/20, принятой Советом по правам человека ООН в марте 2021 года”.

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