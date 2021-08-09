Парламентарии стран Балтии и Польши: подтверждаем солидарность с народом Беларуси

Полный текст совместного заявления

”9 августа 2020 года сфальсифицированные результаты президентских выборов в Беларуси вызвали бурный отклик среди народа Беларуси и привели к мирным демонстрациям и к созданию масштабного демократического движения против действующего президента Александра Лукашенко. Однако начиная с этого дня демонстрации, в которых участвовали десятки тысяч человек, сталкивались с массовыми репрессиями со стороны властей режима Беларуси.

В день годовщины прошедших 9 августа в Беларуси сфальсифицированных выборов мы, председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, выражаем свою поддержку всем жителям Беларуси, сражающимся на передовой за свободу, право на самоопределение и демократию.

Мы выражаем солидарность более чем 33 000 человек, задержанных полицией за их активную общественную деятельность, а также тысячам жертв, которые столкнулись с жестоким обращением со стороны режима, которых унижали или пытали, которые подверглись угрозам, были сосланы или убиты. Несмотря на то, что они столкнулись с бесчеловечным и незаконным обращением со стороны так называемых властей, жители Беларуси продолжают борьбу во имя свободы. Со своей стороны, мы повторяем неизменившиеся требования: незамедлительное прекращение любого насилия, освобождение всех политических заключенных, а также организация новых свободных президентских выборов в сотрудничестве с международным сообществом и международными институтами.