Почему не надо плакать по умершим советским предприятиям?

Если мы посмотрим на "Топливную аппаратуру", то там из 12 000 человек 2000 были ненужными для производства. Это и отвлеченный секретарь заводской организации КПСС плюс 3 работника партячейки, отвлеченный секретарь заводского комитета ВЛКСМ плюс 3 работника комитета, как же без председателя профкома и трех работников профкома, физрука завода, библиотекарей библиотеки стандартов, 20 работников столовой, 40 работников Дома отдыха, 40 работников детсада, 20 работников пионерского лагеря и т.д. и т.п. И это был совок в своем самом злобном оскале. Вместо того, чтобы платить зарплату 300 рублей и позволять самому работнику обедать там, где он хочет, отправлять своего ребенка на отдых туда, куда он хочет, человеку платили 90 рублей и принуждали есть и отдыхать там, где нравится секретарю парткома. Вместо того, чтобы инженерам уменьшать материалоемкость изделий и расход топлива, их заставляли жестко следовать ГОСТАМ и СНИПам. И все это было в масштабах страны. СССР не смог спроектировать легковой автомобиль!!!! И вынужден был купить завод у Италии и 40 (СОРОК!!!!) лет клепал одну и ту же модель в разных вариациях. Знаете, как ВАЗ боролся с коррозией? Увеличением толщины металла!! В то время как все производители решали эту проблему горячей оцинковкой. Потому что всем было наплевать. Страна гнала за границу ресурсы вместо того, чтобы строить химические и нефтеперерабатывающие заводы и продавать конечный продукт. Гнала за рубеж древесину вместо того, чтобы производить и продавать мебель. Покупала продукты, потому что производительность СХ была в разы меньше, чем в Германии и Швейцарии.