Труп в детском саду, маньяки и похититель, вдохновившийся романом Акунина. Открываем тайны самого криминального района Риги

В Пурвциемсе и его окрестностях орудовали два маньяка. Оба были приговоренны к пожизненному сроку за изнасилования и жестокие убийства.

В июне 2001 года в лесном массиве на улице Свекю (небольшая улица между улицами Иерикю и Лиелвардес) была найдена убитая молодая женщина: на ее теле констатировали следы удушения. Неделей ранее на берегу озера Юглас полиция нашла человеческий скелет, а 21 июня в студенческом общежитии на ул. Ницгалес неизвестный мужчина напал на 16-летнюю девушку, нанеся ей тяжкие увечья.

Полиция составила фоторобот подозреваемого, и вскоре его удалось задержать. Подозреваемым оказался Виталий Костецкий (1963 г.р.) – преступник, который еще в 1984 году был приговорен к высшей мере наказания за ограбление и убийство двух девушек. Смертную казнь ему заменили на тюремный срок, при этом сидел он всего пять лет...