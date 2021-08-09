За рубежом
09.08.2021, 15:55

Труп в детском саду, маньяки и похититель, вдохновившийся романом Акунина. Открываем тайны самого криминального района Риги

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Диана Чучкова
Ольга Петрова
Фото: Delfi.lv
Пурвциемс – самый населенный район Риги – в последние годы стал спокойнее, хотя там по-прежнему много квартирных краж и угонов машин. Именно здесь весной 2021 года произошло одно из последних громких и пока не раскрытых преступлений — убийство футбольного агента Романа Беззубова. В 2004 году бывший полицейский ради выкупа похитил в Пурвциемсе, а позже убил школьника. В 2005 году на ул. Дзелзавас средь бела дня во время нападения застрелили двух инкассаторов. А в недалеком прошлом этого района можно обнаружить и совсем мрачные страницы. Delfi вспоминает криминальную историю Пурвциемса.

В Пурвциемсе и его окрестностях орудовали два маньяка. Оба были приговоренны к пожизненному сроку за изнасилования и жестокие убийства.

В июне 2001 года в лесном массиве на улице Свекю (небольшая улица между улицами Иерикю и Лиелвардес) была найдена убитая молодая женщина: на ее теле констатировали следы удушения. Неделей ранее на берегу озера Юглас полиция нашла человеческий скелет, а 21 июня в студенческом общежитии на ул. Ницгалес неизвестный мужчина напал на 16-летнюю девушку, нанеся ей тяжкие увечья.

Полиция составила фоторобот подозреваемого, и вскоре его удалось задержать. Подозреваемым оказался Виталий Костецкий (1963 г.р.) – преступник, который еще в 1984 году был приговорен к высшей мере наказания за ограбление и убийство двух девушек. Смертную казнь ему заменили на тюремный срок, при этом сидел он всего пять лет...

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