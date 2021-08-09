Подделка, отсутствие прав, воровство: на выходных из Эстонии высланы двое молдаван и россиянин

В четверг в Таллинне на Мустакиви теэ был задержан гражданин Молдовы 1993 года рождения, управлявший автомобилем BMW, не имея прав соответствующей категории. На следующий день сотрудники Пыхьяской префектуры досрочно прекратили действие его визы и выписали мужчине предписание покинуть Эстонию в семидневный срок с запретом на въезд сроком на 1 год.

В пятницу в Маарду при проверке гражданин России 1988 года рождения предъявил водительские права Польши, которые эксперты признали подделкой. Мужчина был оштрафован на 300 евро, действие его визы было досрочно прекращено, ему вручено предписание покинуть страну в семидневный срок. В течение года ему запрещен въезд в Эстонию.

В воскресенье гражданин Молдовы 1973 года рождения совершил в таллиннском магазине правонарушение имущественного характера с незначительным ущербом: он попытался выйти из магазина без оплаты товара. Виза мужчины была досрочно прекращена, визу сделали одноразовой. Сотрудники Пыхьяской префектуры вручили гражданину Молдовы предписание покинуть Эстонию в семидневный срок с запретом на въезд на три года.