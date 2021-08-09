Юри Ратас о новом кандидате в президенты: Центристская партия обсудит идеи сегодня вечером

На прошлой неделе вы обещали, что Центристская партия в эти выходные подумает о поиске нового президента Эстонии...

Встреча по этому вопросу с председателями партий состоится только сегодня вечером.

Всё же хотелось бы узнать, что придумала Центристская партия за выходные?

Мы обсудим этот вопрос на встрече.

Говорили ли вы в выходные с потенциальными кандидатами в президенты, например, с Юри Луйком или Аларом Карисом?

Я ещё раз повторю — мы обсудим это на встрече, и думаю, что сообщим о дальнейших действиях, как только появятся какие-то результаты. Договорились?