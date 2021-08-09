09.08.2021, 15:14
Юри Ратас о новом кандидате в президенты: Центристская партия обсудит идеи сегодня вечером(25)
Foto: Sven Arbet
На прошлой неделе лидер Центристской партии пообещал, что в выходные партия "поразмыслит" о новом кандидате в президенты Эстонии. Рассказывая сегодня о результатах этих размышлений газете Eesti päevaleht, лидер Центристской партии Юри Ратас отвечал уклончиво.
На прошлой неделе вы обещали, что Центристская партия в эти выходные подумает о поиске нового президента Эстонии...
Встреча по этому вопросу с председателями партий состоится только сегодня вечером.
Всё же хотелось бы узнать, что придумала Центристская партия за выходные?
Мы обсудим этот вопрос на встрече.
Говорили ли вы в выходные с потенциальными кандидатами в президенты, например, с Юри Луйком или Аларом Карисом?
Я ещё раз повторю — мы обсудим это на встрече, и думаю, что сообщим о дальнейших действиях, как только появятся какие-то результаты. Договорились?