Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет со своего поста

"Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", — сказал Лукашенко.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", — добавил он.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.