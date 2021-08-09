09.08.2021, 14:21
Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет со своего поста(8)
Foto: Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Александр Лукашенко сегодня во время "Большого разговора с Президентом" ответил на вопрос, кто и когда будет Президентом Беларуси после него, передает БЕЛТА.
"Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", — сказал Лукашенко.
"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", — добавил он.
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