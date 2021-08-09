ФОТО Delfi | В Литве протестуют курьеры Wolt

В понедельник у офиса компании Wolt в Вильнюсе проходил протест курьеров. Они протестовали против снижения расценок не в часы пик. Сама компания отмечает, что в самой системе оплаты труда курьеров есть и другие изменения, а средние доходы курьеров не должны измениться.

Акция протеста около сквера в Ужуписе началась в 11 ч. По выданному полицией разрешению курьеры на 5 минут блокировали движение на ул. Ужупё.

"Курьер — не птица, по прямой летать не может", — скандировали они.

С курьерами вышел поговорить представитель компании Wolt в странах Балтии Симон Рунцхаймер и пригласил их в офис для беседы.

Однако курьеры после обращения главы Ассоциации курьеров Вука Вукотича, стали свистеть, выразив таким образом свою позицию и сказали, что они выступают за равноправные переговоры, им не нужна еще одна дискуссия.

"Нам нужны переговоры. Ведь мы партнеры. Не так ли?", — спросил один из участников забастовки.

"До сих пор базовый тариф за доставку был 3 евро с надбавкой за расстояние больше 3 км. Однако сейчас Wolt уже измеряет не реальное расстояние, а расстояние по прямой на карте, как будто курьеры летают на вертолетах. Порой реальное расстояние бывает в два раза длиннее", — сказал в пятницу глава ассоциации курьеров Вук Вукотич.

"2,5 евро за доставку? Это никуда не годиться. Плюс километры измеряют по прямой линии. Компания намерена экономить за счет курьеров", — сказал курьер Линас.

Курьеры на удаленных встречах с руководством 27–29 июля уже высказали свои замечания, но их критику не услышали.

"У меня нет иного объяснения — нас считают дураками. Мы посчитали разницу между нынешним и прежним порядком, доходы некоторых велосипедистов снизятся на 1/4", — сказал Линас.

Курьеры требуют оставить в силе базовую плату 3 евро за доставку, считать реальное расстояние и платить надбавки за работу в выходные дни. По данным ассоциации, от платформы 9 августа планировали отключиться 400 курьеров Wolt в трех крупнейших городах страны.

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