Климат
09.08.2021, 14:55

Суровый прогноз ООН для Эстонии: усиление штормов и наводнений

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Йоанна Лааст
Uputus Mustika keskuses.
Uputus Mustika keskuses.
Foto: Rauno Volmar
Опубликованный сегодня полный предупреждений доклад о последних изменениях климата станет основой для переговоров на ноябрьской конференции ООН по климатическим вопросам.