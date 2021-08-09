Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Олимпиада 2020
Bидео
EST
Заказ
Войти
Коронавирус
Блоги
Эстония
Ида-Вирумаа
МК Эстония
ЧП
За рубежом
Россия
Подкасты
Климат
09.08.2021, 14:55
Суровый прогноз ООН для Эстонии: усиление штормов и наводнений
(4)
Йоанна Лааст
Uputus Mustika keskuses.
Foto: Rauno Volmar
Опубликованный сегодня полный предупреждений
доклад
о последних изменениях климата станет основой для переговоров на ноябрьской конференции ООН по климатическим вопросам.
Оставить комментарий
Читать комментарии
(4)