Правительство рассчитывает в будущем году внедрить новое решение вместо Mobiil-ID

"Новое решение должно заработать с 1 июля следующего года", — сообщил ERR заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы (RIA) Маргус Арм.

Десять лет назад SK ID Solutions, совместное предприятие Swedbank, SEB Pank и Telia Eesti, выиграло тендер и с тех пор предоставляет услуги мобильной идентификации Mobiil-ID.

В настоящее время в Эстонии более 225 000 пользователей Mobiil-ID. Однако более популярным оказалось другое решение той же компании — Smart-ID. Им в Эстонии пользуются 580 000 человек.

Преимуществом Smart-ID можно считать то, что услуга не привязана к SIM-карте и является бесплатной для пользователя.

Таким образом, к текущим решениям Mobiil-ID, Smart-ID и ID-карте, вероятно, добавится новое, поддерживаемое государством. Основная идея новой услуги остается прежней — вы можете идентифицировать себя, авторизоваться, где необходимо, а также поставить цифровую подпись.

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