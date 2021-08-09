Эстония впервые примет участие в отборе на Евро U-19

За звание сильнейшей юниорской сборной Континента поспорят 34 команды, при этом действующий чемпион Европы, сборная Испании, начнёт защиту титула с финальной части, минуя два квалификационного раунда. Напомним, что «красная фурия» выиграла чемпионат Европы в Латвии в 2019 году, где также выступали Хорватия, Португалия, Россия, Польша, Украина, Нидерланды и Латвия.

Первыми начнут квалификацию семь команд с самым низким рейтингом по итогам прошлого розыгрыша: Сан-Марино, Черногория, Северная Македония, Андорра и три дебютанта отбора – Эстония, Гибралтар и Уэльс. Участники первого раунда квалификации будут поделены на две группы, игры которых будут проведены в Гибралтаре и Сан-Марино, в следующий этап выйдут только победители этих групп. Жеребьёвка квалификационного раунда (и предварительного, и основного) состоится 30 августа.

Основной этап отбора пройдёт в марте 2022 года, в нем примет участие 28 сборных, включая двух победителей предварительного раунда. Они будут разбиты на семь групп по четыре команды в каждой, и в финальной части компанию испанцам составят только сборные, занявшие первые места в своих квартетах. Матчи основного этапа квалификации пройдут в Хорватии, Португалии, Украине, Турции, Румынии, Финляндии и Сербии.

Отметим, что, поскольку изначально чемпионат Европы U-19 должен был состояться в сентябре 2021 года, то возрастной ценз футболистов, имеющих право выступить на турнире в 2022 году не изменится. К заявке на турнир будут допущены игроки, родившиеся 1 января 2002 года и позже. Ожидается, что далее чемпионат вновь будет проведён в нечётном году, как и планировалось изначально. Таким образом, третий розыгрыш Евро U-19 состоится уже в 2023 году.