Как в случае травмы позвать на помощь и избежать худшего

По словам Саар, не нужно вызывать скорую, например, обнаружив на теле клеща (можно купить в аптеке специальные щипцы для удаления клещей), при легком насморке или боли в горле. Так и в случае перелома кости пальца для транспортировки в больницу ни к чему полностью оборудованная бригада скорой помощи из трех человек.

Также у Центра тревоги есть соглашение о сотрудничестве с Консультационной линией семейных врачей, которая при необходимости перенаправляет звонящего на номер 112, и наоборот. Например, травма, не приводящая к сильному отеку, деформации или ограничению подвижности поврежденного тела, относится к компетенции семейного врача. В противном случае нужно обратиться в отделение экстренной медицины (EMO), куда человека часто быстрее всего может доставить скорая помощь. Во многих случаях имеет значение и интенсивность проблемы. Например, острое желудочно-кишечное кровотечение — однозначно сфера скорой помощи и EMO.

Пилле Саар, эксперт по организации сотрудничества Центра тревоги, говорит, что в случае незначительных травм человек получает необходимую помощь у своего семейного врача, а в нерабочее время — по телефону консультации семейных врачей 1220. В таких ситуациях можно дать дальнейшие советы.

В первой половине этого лета множество несчастных случаев было связано с травмами конечностей и головы. Случаи сопровождало ключевое слово ”алкоголь”. По сравнению с прошлым годом увеличилось число обращений, связанных с ключевыми словами ”живот”, ”слабость”, ”проблемы с дыханием”, ”общее недомогание” и ”боли в груди”.

Чтобы избежать травм и несчастных случаев независимо от времени года и наших занятий или увлечений, нам в любом случае следует помнить о знаниях, необходимых для быстрого получения помощи, чтобы предотвратить худшее. Это помогает не допустить ситуации, когда неверное поведение и поиск нужной информации могут усугубить проблему. Хотя многие травмы излечиваются сами по себе или через долгое время ожидания, внезапная и серьезная проблема со здоровьем требует гораздо более быстрых действий.

”Если существует опасность для чьей-то жизни, и / или пострадавший после инцидента не может передвигаться самостоятельно, необходимо вызвать скорую помощь. Нужно обязательно вызвать скорую, если у человека остановилось сердце или дыхание, есть пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, кто-то упал с высоты или состояние человека быстро и резко ухудшается. Так же следует поступить, если у ребенка возникли судороги от жара или если температура держится выше 38,5° C и возвращается, как только проходит действие лекарства. Если человек сомневается и не совсем уверен, советуем набрать 112”, — подчеркивает Саар.

Большая помощь аптечки первой помощи

По словам Саар, содержимое аптечки первой помощи зависит от возраста человека, наличия детей, а также от того, путешествует он или посещает мероприятие. Но в общем случае она может обязательно включать:

• регулярно принимаемые лекарства;

• средства от головной боли и температуры, например, ибупрофен и / или парацетамол;

• безрецептурные лекарства от аллергии;

• спрей для носа, чтобы внезапно заложенный нос не испортил поездку;

• средства от проблем с желудком, например, ”Эспумизан”, ”Энтерол” или ”Гефилус”;

• пластыри разных размеров;

• цинковую мазь;

• дезинфицирующий раствор;

• бинт;

• солнцезащитный крем;

• ”Пантенол” или алоэ-гель от солнечных ожогов или антиожоговый гель;

• гигиеническую помаду;

• репеллент;

• настойку календулы от укусов насекомых.

Василий Новаков, главврач Центра экстренной медицины: оказываем оперативную помощь при более серьезных травмах

”В случае серьезных травм в Эстонии, особенно в Таллинне, оперативную помощь оказывает EMO. Действует также простое правило, что скорая помощь — это в первую очередь транспортное средство, предназначенное специально для перевозки пострадавшего в больницу, если он не может самостоятельно передвигаться после инцидента. Если пациент упал с самоката и может подняться, скорая помощь не нужна. Например, если человек при падении с самоката сломал руку и может приехать самостоятельно, ему не нужно вызывать скорую помощь. Однако если в результате падения произошел перелом бедренной кости или открытый перелом, никакая другая машина не может перевозить его в больницу. В этом случае необходима рама (носилки) скорой помощи, специальные шины и определенные быстродействующие обезболивающие. В случае серьезной травмы скорая помощь всегда привозит человека к нам”, — говорит заведующий Центром экстренной медицины (EMO) Василий Новак и добавляет, что еще одна причина для вызова скорой помощи — сильная боль, например, в области плеча, с которой человек также не должен передвигаться самостоятельно.

”Хотя плечо не участвует в ходьбе, болевой синдром может быть настолько сильным, что из-за него человек не способен двигаться. У нас человек в разумные сроки пройдет врачебное обследование и диагностику, рентген делаем круглосуточно. Прежнее название — травмпункт, кабинет входит в состав EMO”, — говорит Новак. Например, если у человека произошел перелом пальца руки или ноги в 3 часа ночи, и это не вызывает сильной боли, Новак отмечает, что это не критичная по времени проблема, и в зависимости от местоположения, может быть, лучше связаться с ЕМО днем, предварительно приняв обезболивающее и держа руку или ногу в нейтральном положении, не вызывающем дополнительного напряжения.

Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи